新华社法兰克福5月11日电 通讯｜“最终还是由客户埋单”——德国汽车零部件厂商眼中的关税战

新华社记者刘向 单玮怡 马悦然

位于德国巴登-符腾堡州小镇布雷滕的霍富保隆（布雷滕）电子有限公司（简称保富德国）是一家汽车零部件企业，这里生产的胎压发射器每年对美国出口额约为1650万美元，主要供应给在美国生产的包括大众、奔驰、宝马等德系车在内的各类汽车品牌。

保富德国总经理阿尔诺·富克斯日前带新华社记者参观了一个篮球场大小的胎压发射器生产车间。一条自动化生产线上，十余个机械臂各就各位，完成传送带输送过来的元器件的安装工序，包括在胎压发射器壳体内装配印制电路板与电池，用激光焊接将壳体与后盖、壳体与气门嘴总成装配等。流水线一侧整齐摆放着火柴盒大小的成品。

富克斯对记者说，公司对美出口有两个渠道，一是卖给德国整车制造商，由车企自行运输到美国完成整车或零部件销售，这些车企必须应对关税带来的额外成本；二是直接销售给美国客户，即在美国生产的汽车品牌。公司正在就关税分担问题与客户协商，售价实际涨幅可能在10%以内。公司下属部门正密切关注市场供应链动态并与客户定期沟通。

富克斯说：“关税会对我们的产品成本产生影响，这是一笔额外费用，无法通过其他方式弥补。我们正在关注竞争对手在市场上的反应。针对不同客户的解决方案正在内部评估中。无论如何，我们无法避免部分产品价格上涨，最终还是由客户埋单。”

(责编：艾雯、刘叶婷)