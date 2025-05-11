新华社华盛顿5月10日电 美国《华盛顿邮报》日前发表题为《觉得与中国的贸易战现在已经够糟了吗？那就等着瞧吧》的文章指出，美国政府对中国采取的关税政策是“先开枪，后思考”，美国与中国“脱钩”的代价将是经济下滑、社会混乱，甚至更糟糕。文章摘要如下：

美国似乎已经与全球第二大经济体中国展开了一场贸易战。两国经济总量占全球的近45%，贸易总额占全球20%以上。美国几乎是在缺乏充分计划和深思熟虑的情况下，挑起这场战争。

美国进口的智能手机和电脑显示器中有超过80%和78%来自中国。在接下来的几个月里，美国能找到新的供应商吗？与此同时，中国从美国进口大量的石油、天然气、大豆和猪肉，却可以轻易地从其他国家购买。

减少两国经济联系真的能降低战略风险吗？首先，两国经济的“脱钩”会让美国变得更穷。牛津经济研究院预测，美国的国内生产总值（GDP）可能因对华加征关税比原本下降1.4个百分点，意味着每年数千亿美元的财富损失。此外，随着企业调整供应链，通货膨胀随之而来；专业化程度下降导致生产力损失；被破坏的创新生态系统导致更高的机会成本。

任何美方行动都会引发中方反应。以技术为例，尽管美方限制中方获得尖端芯片，但这样做是否有效呢？在芯片制造和人工智能领域，中国企业如华为和深度求索（DeepSeek）似乎能够生产接近尖端的技术成果，而成本还远低于美国。

如果美国和中国之间几乎没有经济关系，那么世界会是什么样子？让两国在经济上深度交织——进行贸易、投资和互动——是一种可以缓和冲突的力量。从历史上看，制裁、关税、“脱钩”和孤立，从来不会带来繁荣。

(责编：艾雯、刘叶婷)