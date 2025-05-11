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日本米价连创新高　大米成为母亲节“好礼”

2025年05月11日13:41 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电 日本媒体10日报道，在米价连创新高背景下，大米意外成为日本母亲节热门礼物。不少消费者表示，与常见的鲜花和蛋糕相比，大米实用性强，是送给母亲的好选择。

日本农林水产省发布的最新统计数据显示，日本市场上一袋5公斤装大米均价为4233日元（约合211元人民币），连续17周创新高。这一价格是去年同期的两倍多，也是农林水产省开始统计这一数据以来的最高水平。

2024年7月26日，在日本东京一家连锁超市，一名男子经过摆放大米的货架（手机照片）。新华社记者钟雅摄

2024年7月26日，在日本东京一家连锁超市，一名男子经过摆放大米的货架（手机照片）。新华社记者钟雅摄

随着米价持续上涨，越来越多消费者选择以大米作为母亲节礼物。日本兵库县西宫市一家销售礼品大米的店铺说，今年母亲节前夕，前来选购大米送给母亲的顾客数量激增，销售额约为去年同期的两倍。

在一些商场和购物网站，大米也上榜“母亲节推荐礼物”，销量较往年增加。大阪一家商场的工作人员说，母亲节送大米是今年的新潮流，这表明消费者开始重视礼物的实用性。

面对高涨的米价，日本政府3月以来已拍卖三批储备米，但米价上涨势头仍未得到有效遏制。日本首相石破茂8日说，政府部门应以“速度感和危机感”采取应对措施，让民众能买到价格实惠的大米。

2024年夏季以来，受极端高温致大米歉收等因素影响，日本大米价格持续上涨。去年8月，气象部门发布日本东部太平洋南海海槽发生大地震可能性增高的警示，引发民众囤积大米，日本一度出现“大米荒”。随着新米上市，“大米荒”有所缓解，但米价依然居高不下。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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