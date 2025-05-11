今年是安徒生诞辰220周年，逝世150周年，也是中国和丹麦建交75周年。如果你想“打卡”安徒生的童话世界，在丹麦、中国和全世界有哪些值得一去的地方呢？

丹麦

安徒生故居

安徒生出生于丹麦南部的欧登塞，他的家是一幢黄墙红顶的小屋。在他的笔下，家是如此温馨：“厨房那里有一个梯子通到屋顶。屋顶上，我家与邻居家之间有一个排水沟，那里摆着一盒土，土里种满了香葱和芹菜——那便是母亲的花园，在我的童话《白雪皇后》中，这个花园依然绿意盎然。”

故居不远处是安徒生博物馆，馆内还原了安徒生的创作世界，还设有手稿和书籍展区。

安徒生的故乡欧登塞。（本刊特约摄影记者王剑波/摄）

欧登赛有很多安徒生的雕像。（本刊记者苏睿/摄）

欧登赛有很多安徒生的雕像。（本刊记者苏睿/摄）

安徒生故居路口处的指示牌上特地用中文标注了方向。

安徒生出生地。（图片来源：斯堪的纳维亚旅游局官网）

安徒生博物馆展出了安徒生的书桌，右侧是他的旅行箱和包。

每年8月下旬，欧登塞都会举行安徒生文化艺术节，上百个主题活动渐次登场，演员们化身安徒生笔下的角色，整座城市似乎变成了一本立体的童话故事书。

安徒生文化艺术节。（图片来源：斯堪的纳维亚旅游局官网）

新港

丹麦首都哥本哈根有一条竣工于1673年的人工运河，名为新港。河畔矗立着一排排彩色房屋，鲜艳跳脱。安徒生在河畔的18号、20号和67号公寓都住过，创作了《豌豆上的公主》《打火匣》等脍炙人口的名篇。

哥本哈根新港。

停靠在哥本哈根新港的船只。（本刊记者苏睿/摄）

如今，游客可以坐在运河边的咖啡馆，想象安徒生当年倚窗写作的场景。夜晚，新港灯火摇曳，河面倒映着斑斓的光影，恰如安徒生笔下梦幻的童话世界。

小美人鱼铜像

这座1913年落成的铜像，原型来自童话《海的女儿》的主人公，由丹麦啤酒企业嘉士伯捐赠，一名丹麦雕塑家创作，高1.5米，基石直径约1.8米，是丹麦的著名地标。

2010年上海世博会期间，小美人鱼铜像首次离开家乡，远渡重洋来到中国，在丹麦馆展出，热情的观众在丹麦馆外排起长队。后来她回到哥本哈根，继续守护这片海域的童话记忆。

1950年前后，一群身着泳衣的女性与小美人鱼铜像合影。

如今的小美人鱼铜像。（本刊记者苏睿/摄）

伊斯塞尔庄园

安徒生曾3次到访这里，并以庄园为灵感创作了脍炙人口的童话故事《丑小鸭》。

斯泰温斯崖

斯泰温斯崖在2014年被联合国教科文组织列入世界自然遗产，悬崖通体白色，亦有“白崖”之称。它自北向南绵延约15公里，最高处海拔41米。安徒生曾到访此地，以此为灵感创作了《精灵的山丘》。

斯泰温斯崖。（来源：丹麦国家旅游局官网）

锡尔克堡

锡尔克堡附近的湖泊Alminds （阿尔明湖）是丹麦最干净的湖泊之一，湖内生活着多种水下植物和水生动物。1853年，安徒生坐在湖畔的长凳上，受到启发创作了童话故事《伊勃和小克里斯蒂妮》。

德国

1831年春天，安徒生第一次离开丹麦，前往德国游历。他感慨道：“所有一切都让我惊奇，令我思绪万千。”他马上动笔，写成《萨克森瑞士和哈茨山脉浪漫地区漫游散记》一书。

当地时间2025年4月，一片金黄色的油菜花在田野中盛开，远处便是哈茨山脉。

法国

1833年春夏，安徒生和他在巴黎的丹麦同胞们住同一家饭店，一起去咖啡厅、去饭馆吃饭、去剧院看演出、去郊外远足。凡尔赛宫、巴黎圣母院、塞纳河畔……都留下了安徒生的足迹。这期间，他一直在构思一部作品，不久，这部名为《奥奈特与人鱼》的诗剧出版。

凡尔赛宫。

巴黎圣母院。

塞纳河。

意大利

米兰大教堂让安徒生深受震撼：“在虔诚的静谧里聆听宗教音乐，该是一种多么神圣的体验。”

在热那亚，安徒生观看了一部喜剧芭蕾。随着长笛的伴奏，舞台上的一切都开始舞动起来。后来，安徒生在他的童话喜剧《沙人》里也用了这样的表现方式。

在当时罗马教皇的管辖区，安徒生入住的旅店环境十分糟糕。后来他写童话故事《幸运的套鞋》，描绘美丽的意大利也非常糟糕时，联想到的就是这家可怕的小旅店。

在佩鲁贾城外，安徒生傍晚散步时，发现一堆废墟处有条瀑布飞流直下，砸向深渊，这给他留下深深的记忆，后来他将它写进小说《即兴诗人》里。

米兰大教堂。

米兰大教堂内景。

美国

安徒生铜像

1956年，即安徒生诞辰150周年时，这尊铜像被竖立到纽约中央公园的人工湖旁。它由一位丹麦伯爵夫人筹备建立。每年夏天的周六早晨，人们都会在安徒生铜像前举行讲故事活动。

美国中央公园的安徒生铜像。

孩子们爬上中央公园里的安徒生雕像。

迪士尼乐园

加利福尼亚州和佛罗里达州的迪士尼乐园里有“海底世界”主题区。游客可乘坐贝壳车穿越珊瑚城堡，聆听迪士尼动画电影《小美人鱼》的主题曲《Part of Your World（你世界的一部分）》等歌曲的旋律。佛罗里达州的迪士尼乐园还有小美人鱼礁湖剧场，上演真人演绎的《小美人鱼》音乐剧。

中国

安徒生雕像

雕像位于南京大报恩寺遗址博物馆。安徒生曾在童话《天国花园》中描绘过大报恩寺琉璃塔，提高了这座塔在海外的知名度。

大报恩寺遗址公园内的安徒生雕像。

安徒生童话乐园

乐园坐落于有“上海之肺”之称的杨浦区新江湾城，占地面积约81300平方米，绿化率超过66.8%。乐园分为七大特色主题园区：锡兵广场、拇指姑娘奇遇、星愿小镇、皇帝花园、美人鱼港湾、丑小鸭村庄、天鹅郡。

安徒生童话乐园。

安徒生童话乐园。

日本

安徒生公园

公园坐落于千叶县船桥市，园内复刻了丹麦的田园风光，由淘气王国、童话山丘、体验大自然、花园城堡等5个园区组成。

安徒生公园中的心形门。

瑞士

国际安徒生奖

1953年，国际儿童读物联盟（IBBY）成立，总部设在瑞士巴塞尔。由IBBY设立的国际安徒生奖被誉为世界儿童文学最高奖项，每两年颁发一次。2016年，中国作家曹文轩获得该奖。（环球人物记者 刘舒扬）

(责编：宋心蕊、牛镛)