新华社万象5月10日电（记者马淮钊 赵旭）共享基金会与老挝卫生部9日在老挝首都万象举行完成老挝消除白内障致盲项目庆典仪式，宣布消除在老挝的白内障积压病例。

据悉，老挝消除白内障致盲项目于2019年签署谅解备忘录，2022年9月正式启动。基金会联合广西壮族自治区卫健委，共派出10支医疗队84人次眼科医护人员，为6500多名老挝民众进行眼科检查，完成5768例白内障手术，完成消除积压案例目标，受到当地民众称赞。

全国政协副主席、共享基金会主席梁振英、中国驻老挝大使方虹、老挝副总理吉乔、老挝卫生部长本丰等出席庆典仪式。

吉乔在仪式上致辞说，中方的宝贵援助让老挝眼病患者重获光明，提高了病患生活水平，助力老挝公共卫生事业发展，是老中命运共同体精神的生动写照。

梁振英致辞说，这是一段凝聚中老心血的共享之旅、友谊之旅，共享基金会将继续通过在医疗和公共卫生领域的合作，为深化新时代中老命运共同体建设注入新的动力。

当天参加庆典仪式的65岁万象市民帕莉激动地对新华社记者说：“2023年我右眼因白内障近乎失明，刚好得知有这个援助项目，就前往接受手术。手术效果很好，现在右眼视力正常，感谢这个项目让我重见光明!”

共享基金会是2018年在中国香港注册成立的非政府、非营利国际医学人道援助组织，旨在为中国在国际医疗援助领域贡献力量。

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