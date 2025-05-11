新华社巴黎5月10日电（记者李文昕）法国文化部长拉茜达·达蒂日前表示，法国不过分担心美国政府对所有在外国制作电影征税的威胁，因为这种措施首先冲击的是美国电影业。

达蒂7日与即将参加第78届戛纳国际电影节的法国电影人会面。她在会面中表示，将“不惜一切代价”捍卫法国电影产业。

在当天一档电视节目中，达蒂说，当前美国政府针对电影征税的意图还“相当模糊”，但一旦关税付诸实施，首先冲击的将是美国电影产业。她强调，美国电影业“非常有利可图，且出口强劲”，对在国外制作的电影征收关税，结果是增加美国电影业的制作成本。“最终受到惩罚的将是整个美国电影业！”

美国总统特朗普4日以美国电影业“正在迅速衰亡”为由，宣布将对所有在外国制作的电影征收100%关税。这一消息在美国国内外电影业界引发强烈批评。正准备参加戛纳电影节的法国电影制片人文森特·马拉瓦尔表示，美国对在国外拍摄的电影征税是不现实的、荒谬的，因为很多美国影片包含来自世界各地的镜头。

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