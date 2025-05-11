中国日报网5月10日电 莫斯科国际关系学院国际问题研究所负责人叶卡捷琳娜·阿拉波娃（Ekaterina Arapova）9日在《中国日报》撰文称，在当今全球局势动荡与主要经济体贸易摩擦加剧的背景下，中国与俄罗斯的新时代全面战略协作伙伴关系展现愈加特殊的价值。尽管俄罗斯面临的制裁压力日益加剧，中国也面对着不断升级的贸易保护主义，但中俄关系依旧保持韧性，持续稳步前行。

文章指出，面对不断升级的贸易保护主义措施，中俄经济合作在风浪中愈发深化，双方更有动力携手构建具备抵御外部冲击能力的全球贸易和金融体系。从政治层面来看，中俄战略协作也体现了两大经济体坚持独立自主发展道路的坚定意志。

文章表示，中俄两国在贸易、投资、金融和法律协调等领域的合作持续深化，正以战略协作把握各领域发展机遇。双边经贸关系发展迅速，2024年双边贸易额达2448亿美元。能源资源、机械设备、食品和高科技产品的互通有无，为两国经贸合作奠定坚实基础。在俄罗斯，中国商品受欢迎程度远超日韩和欧美产品。

与此同时，双边旅游业同样强势增长。2023年两国双向旅游规模增至120万人次，2024年赴俄中国游客达84.8万人次，占俄入境游客总量半数。文章认为，在地缘政治紧张的背景下，人文交流与旅游合作的逆势增长使旅游业成为中俄“软实力”的重要载体，而完善旅游基础设施与提升服务质量则是双方今后的工作重点。

文章还提到，2024年8月，中俄签署《中俄投资合作规划纲要》。中国对外直接投资正助力俄罗斯实现贸易多元化，构建起长期经济韧性，而俄罗斯对外投资规模扩大也将巩固双边协作。与此同时，中俄领军企业在彼此市场日益活跃，通过分支机构实现跨境交易和境内结算，减少了对全球资金流转需求。

中俄贸易投资对话机制的拓展与双边、多边金融合作的深化形成了互补效应。贸易战席卷全球、全球南方也呈现出越来越多新的发展趋势，在此背景下，替代性全球金融架构加速形成——金砖国家支付系统（BRICS Pay）引发全球关注、各国支付体系加速整合、新型贸易结算机制不断涌现。

文章认为，尽管地缘政治环境持续恶化，但中俄战略协作仍在不断深化。这场贸易战正催生出多极化全球经济互动模式，而中国与俄罗斯正在这个新格局中扮演引领者角色。

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