新华社加拉加斯5月9日电（记者田睿）乔治敦消息：中国圭亚那卫生人才培养项目启动仪式9日在位于圭亚那首都的乔治敦公立医院举行。圭亚那卫生部长安东尼、中国驻圭亚那大使馆参赞李汉清、乔治敦公立医院负责人等共同出席了仪式。

安东尼表示，感谢中方长期以来对圭亚那医疗卫生事业的发展提供各方面支持与帮助，此次圭中卫生人才培养项目必将有助于加强圭亚那医学专业人才队伍的建设。期待今后在医护人员培养、医疗技术提升等方面与中方继续深化交流与合作。安东尼还特别感谢中国援圭亚那医疗队员一直以来为培训当地医务人员和中圭友好所做出的无私贡献。

李汉清说，本次培训是在往年中圭住院医师培训项目基础上，由江苏省卫健委与圭亚那卫生部深化卫生合作、加强人才培养框架下的首次培训。相信通过培训，参训学员能够熟悉和掌握中国最新的医疗知识和技术，回国后为圭亚那卫生事业做出更大的贡献。

此次培训为期9个月，圭方选拔的7名医师将在第20期中国援圭亚那医疗队员的指导下先在圭亚那国内进行6个月的前期培训，然后赴中国江苏省南京鼓楼医院进行3个月的专科医师培训，系统学习普外科、麻醉科、骨科、妇产科、病理科等医学专业的诊疗技术，提升实际临床操作能力。

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