新华社华盛顿5月10日电 题：滥征关税政策加剧美国经济不确定性

新华社记者熊茂伶

美国商务部日前发布的数据显示，2025年第一季度，美国国内生产总值（GDP）环比出现萎缩。观察人士认为，受美国政府加征关税影响，企业大幅增加进口提前囤货，拖累了一季度经济增长。长期来看，美关税政策持续将加剧不确定性，可能导致通胀和失业率上升，关税对美国经济的冲击效应未来可能进一步显现。

数据显示，今年一季度美国GDP环比按年率计算萎缩0.3%。这是2022年以来美国经济的最差季度表现。

美国商务部表示，一季度GDP萎缩主要受进口大幅增加和政府支出减少拖累。具体来看，当季净出口对GDP的拖累达4.83个百分点。这表明企业对未来进口关税可能上升感到担忧，从而大规模囤积库存。当季，联邦政府支出减少5.1%，拖累经济增长0.33个百分点。

富国银行经济学家在一份报告中指出，美国一季度GDP萎缩反映了贸易政策的“突然变化”。这一变化导致净出口对经济造成显著拖累，拖累程度创下超过半个世纪以来的最高水平。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔7日在一场新闻发布会上也表示，今年一季度GDP下降，主要反映出净出口的波动。这可能是由于企业在新关税政策实施前提前进口所导致。

美联储7日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。这是自今年1月和3月会议以来，美联储连续第三次“按兵不动”。美联储决策机构联邦公开市场委员会在当天发表的声明中说，“失业率上升和通胀加剧的风险有所增加”。这是此前声明中没有的内容，体现出美联储对最新经济形势的担忧。

在被问及关税的实际影响时，鲍威尔说，美联储官员注意到消费者情绪方面的变化，人们对关税带来的冲击感到担忧，担心价格可能上升，但这种冲击尚未真正显现在经济数据上。他说，特朗普政府的新政策仍在不断演变中，其对经济的影响仍然“高度不确定”。如果已宣布的大幅提升关税措施持续实施，可能会导致通胀上升、经济增长放缓以及失业率上升。

不少美国经济学家认为，贸易政策持续的不确定性可能对未来几个季度经济增长构成挑战。随着关税对经济的负面影响进一步显现，美国经济将放缓，甚至陷入衰退。

美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克认为，在如此不确定的环境下，企业不愿意投资，许多家庭也会推迟大额消费。贝克说，关税肯定会减缓经济增长，未来经济增长不一定是负值，但一定会疲软。

美国金融分析账号库贝西简报近日指出，多项指标显示，2025年美国经济陷入衰退已经成为“基本预期”。

美国布鲁金斯学会高级研究员巴里·博斯沃思对新华社记者表示，第二季度美国国内需求收缩的可能性很高，GDP可能会继续下降。一般来说，美国研究机构将连续两个季度GDP增速为负值定义为经济衰退。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔告诉记者，他认为白宫不会在关税政策上作出足以让企业和消费者恢复信心的让步。“我站在认为经济将陷入衰退的一方。”

观察人士指出，美国总统特朗普曾在竞选时承诺降低通胀，但不断上涨的关税使得通胀回落到目标水平变得更加困难，甚至可能导致通胀进一步上升，这将给美国政府带来压力。

曾在特朗普第一任期担任副总统的迈克·彭斯近期多次公开批评特朗普政府的新一轮关税政策。他不久前在接受美国有线电视新闻网采访时驳斥了特朗普最近关于美国儿童应该减少玩具的言论，称让家庭负担得起孩子的玩具是“美国梦”的体现。彭斯认为，即将到来的“价格冲击”和潜在的“商品短缺”将迫使美国民众“要求白宫采取不同做法”。

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