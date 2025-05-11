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巴方发起“铜墙铁壁” 印巴同意立即停火

2025年05月11日09:23 | 来源：新华网
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新华社伊斯兰堡/新德里5月10日电 巴基斯坦三军新闻局10日发布公告说，巴当天凌晨发起“铜墙铁壁”军事行动，打击了印度超过20个军事目标，并通过网络攻击使印度70%的电网瘫痪，以回应印军对巴多地发动导弹袭击。巴基斯坦副总理兼外长达尔10日傍晚在社交媒体上说，巴基斯坦和印度同意立即停火。印度外交秘书唐勇胜随后在记者会上宣布，印度同巴基斯坦达成停火协议。

5月10日，警察在巴基斯坦拉瓦尔品第的努尔·汗空军基地附近警戒。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

5月10日，警察在巴基斯坦拉瓦尔品第的努尔·汗空军基地附近警戒。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

巴方启动“铜墙铁壁”

巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里10日凌晨发表讲话时说，印度当天凌晨向巴境内3处空军基地以及巴邻国阿富汗发动导弹袭击，“巴空军所有战略资产目前安全无虞”。他未透露袭击造成的人员伤亡情况。

巴基斯坦国家电视台当地时间10日5时25分的实时直播画面显示，巴军方已开始向印度方向发射“法塔赫系列”导弹。

巴基斯坦三军新闻局10日发布公告说，总理夏巴兹召集全巴所有政党领导人和军队领导人召开“国家指挥当局”紧急会议。巴军方在当天对印度展开的军事行动中“已通过网络攻击使印度70%的电网瘫痪”。

当地时间10日凌晨2时20分左右，新华社记者在伊斯兰堡及拉瓦尔品第听到巨大爆炸声。

5月10日，在巴基斯坦拉瓦尔品第，安全人员在印度导弹袭击过后把守在通往努尔·汗空军基地的道路上。新华社发 （艾哈迈德·卡迈勒摄）

5月10日，在巴基斯坦拉瓦尔品第，安全人员在印度导弹袭击过后把守在通往努尔·汗空军基地的道路上。新华社发 （艾哈迈德·卡迈勒摄）

印方对巴“精确打击”

印度10日上午举行外交部和国防部联合记者会，通报印巴局势最新情况。印度军方表示，印军对巴基斯坦军事目标实施了“精确打击”。

印度军方人士在记者会上说，印军“仅对已确定的军事目标实施了精确打击”，不会主动升级局势，将继续保持高度战备状态，“对所有敌对行动进行有效反击”。印度军方同时否认有关“印防空系统被摧毁”等说法。

印度军方人士还说，巴基斯坦当天出动无人机、战机并使用导弹等远程武器袭击了印巴边境至少26处地点。

5月10日，一辆救护车抵达巴基斯坦拉瓦尔品第的努尔·汗空军基地附近。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

5月10日，一辆救护车抵达巴基斯坦拉瓦尔品第的努尔·汗空军基地附近。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

印巴同意立即停火

巴基斯坦副总理兼外长达尔10日在社交媒体上说，巴基斯坦和印度同意立即停火。据印度消息人士透露，印方将就印巴停火作出回应。

达尔当天下午接受巴基斯坦媒体连线采访时说，巴印双方军事热线开通后，两国军方实现沟通，双方约定在伊斯兰堡时间10日16时30分（新德里时间17时）停火。此次实现的并非局部停火，而是全面停火。

印度外交秘书唐勇胜随后在记者会上宣布，印度同巴基斯坦达成停火协议。印巴双方已指示落实停火协议。印巴两军高级将领将于12日再次会谈。（记者：蒋超、伍岳、陈冬书、赵旭）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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