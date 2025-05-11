5月10日，在巴基斯坦东部旁遮普省木尔坦市，人们在巴基斯坦和印度宣布停火后庆祝。新华社发（曼苏尔摄）

新华社伊斯兰堡/科伦坡5月10日电（记者蒋超 伍岳）巴基斯坦副总理兼外长达尔10日在社交媒体上说，巴基斯坦和印度同意立即停火。同日，印度外交秘书唐勇胜宣布，印度同巴基斯坦达成停火协议。

达尔当天下午接受巴基斯坦媒体连线采访时说，巴印双方军事热线开通后，两国军方实现沟通，双方约定在伊斯兰堡时间10日16时30分（新德里时间17时）停火。此次实现的并非局部停火，而是全面停火。

5月10日，在巴基斯坦东部旁遮普省木尔坦市，人们在巴基斯坦和印度宣布停火后庆祝。新华社发（曼苏尔摄）

巴基斯坦外交部当天发布简短声明说，巴方始终致力于维护地区和平与安全，在追求和平的努力中从未放弃巴主权与领土完整。

同日，印度外交秘书唐勇胜在一场记者会上说，印巴军方10日下午进行了通话。双方同意，自新德里时间17时起，双方停止所有陆海空射击和军事行动。印巴双方已指示落实这一停火协议。印巴高级将领将于12日再次会谈。

双方宣布停火后，巴基斯坦民航局立即发布公告，宣布巴基斯坦全面恢复领空开放，全国所有机场和各类型航班均恢复正常运营。

(责编：艾雯、刘叶婷)