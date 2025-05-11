新华社北京5月10日电 题：中国维护国际经贸秩序的立场坚定不移

新华社记者樊宇

应美方请求，中美经贸高层会谈在瑞士举行。中方在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，决定同意与美方进行接触。中方拥有强大的抗压能力与充足的政策工具来维护国家正当权益，并愿与国际社会一道，共同抵制任何形式的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。无论未来局势是“打”还是“谈”，中方维护国家发展利益的决心坚如磐石，捍卫国际公平正义、维护全球经贸秩序的立场与目标始终不渝。

美国滥施关税严重违反世贸组织规则，严重冲击全球经济秩序稳定，本质上是以关税为手段颠覆国际经贸秩序，损害全世界各国的正当权益，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。这对美国自身而言也无异于“经济自残”，不仅解决不了自身问题，反而引发金融市场剧烈波动，推高美国通胀，削弱产业基础，加大经济衰退风险。美国商界、学界多次强调，国际贸易不是一场你输我赢的零和博弈，而应致力于互利共赢。美方决策者应多倾听这些理性客观的声音，推动中美经贸关系回到健康稳定发展的轨道上来。

中美作为全球最大的两个经济体，经贸关系健康稳定发展关乎两国人民福祉和全球发展繁荣。美方单方面挑起的关税战，已对其自身经济造成冲击，给全球产业链供应链稳定带来负面影响。在此背景下，双方坐下来谈具有积极意义，是解决分歧、避免冲突升级的必要途径。然而，对话效果有赖于双方的诚意与努力，尤其在于美方能否真正做到理性务实。中方始终认为，任何对话谈判必须在相互尊重、平等协商、互惠互利的前提下开展。美方若真心希望通过谈判解决问题，就必须正视单边关税措施给世界和自身带来的严重负面影响，正视国际经贸规则、公平正义和各界理性声音，拿出谈的诚意，纠正错误做法。如果说一套、做一套，甚至企图以谈为幌子，继续搞胁迫讹诈，中方绝不会答应，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。

面对美国掀起的贸易霸凌和单边主义逆流，中国挺身而出，果断采取有力的反制措施，并积极利用联合国等多边平台联合其他国家发出正义之声。中国的立场行动，不只是为了维护自身的正当发展权益，也是为了维护包括广大中小国家在内的国际社会共同利益，更是为了捍卫国际公平正义。中方注意到，一些经济体也正在与美方进行谈判。需要强调的是，绥靖换不来和平，妥协得不到尊重，坚持原则立场、坚持公平正义，才是维护自身利益的正确之道。中方始终认为，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，是维护世界和平与发展的根本保障。放任单边主义和霸权行径，最终损害的是所有国家的利益。须看到，这场博弈的本质是经济全球化背景下开放合作与封闭对抗两种理念的交锋。在瑞士的接触，是推动问题解决的重要一步。而问题的最终解决，需要足够的战略耐心定力，需要国际社会的正义声援。

中方以自信开放态度同美方平等对话的根本底气在于中国经济的实力和韧性。任何外部冲击都改变不了中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大的基本面，也改变不了中国高质量发展扎实推进的稳固态势。今年一季度中国经济同比增长5.4%，在全球主要经济体中名列前茅；2024年，中国货物贸易进出口总值超过43万亿元，外贸伙伴更多元，出口商品结构进一步优化；今年“五一”假期国内出游3.14亿人次，总花费超1800亿元，折射中国经济蓬勃向上的活力潜力；近日，中国金融政策再“上新”，存量政策和增量政策协同发力，为未来增长开辟新空间……政策创新与市场活力同频共振，释放需求与丰富供给同向发力，为中国抵御外部风险挑战、稳步高质量发展注入更多底气和更强信心。

在全球化遭遇逆流、保护主义甚嚣尘上的今天，中国非但没有关上大门，反而以前所未有的力度扩大对外开放，积极推动贸易和投资自由化便利化，同世界各国共享发展机遇。在刚刚闭幕的广交会上，到会境外采购商人数和现场意向出口成交等多项指标刷新历史纪录，头部跨国采购企业达376家，创历史新高，反映出各国工商界继续看好中国经济长期向好发展。无论国际风云如何变幻，中方将始终坚定不移扩大开放，坚定不移办好自己的事，以自身的“确定性”对冲外部环境的“不确定性”。

贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。全球经济发展舞台并非你死我活的角斗场，世界各国是休戚与共的命运共同体。中美关系的良性发展，是中美两国和世界的福音。中美加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作，世界经济才能更好向前。

(责编：艾雯、刘叶婷)