新华社基辅/莫斯科5月10日电（记者李东旭 栾海）乌克兰外交部长瑟比加10日下午在社交媒体发文说，乌方准备自12日起实施至少30天的全面无条件停火。

瑟比加说，乌总统泽连斯基当天在基辅同到访的法国总统马克龙、德国总理默茨、波兰总理图斯克、英国首相斯塔默举行了“志愿联盟”峰会，随后五国领导人就俄乌停火问题与美国总统特朗普进行通话。

瑟比加还说，乌克兰准备自12日起实施为期至少30天的“陆地、空中和海上”全面无条件停火。他表示，如果俄方同意并确保有效监督停火，那么持久停火和建立互信的措施将为和平谈判铺平道路。

据乌克兰国际文传电讯社报道，马克龙、斯塔默和默茨当天在“志愿联盟”峰会后举行的联合记者会上表示，俄方如果不接受停火提议，将受到制裁。马克龙还说，俄方提出的任何关于不接受停火的“借口”将被视为欺骗之举。30天全面无条件停火由“志愿联盟”集体提议，各国一致认为，“停火必须是无条件的”，将继续支持乌克兰，增强乌军实力。

另据俄罗斯媒体报道，多位俄官方人士10日表示，已注意到英德等国领导人对俄方发出的“不停火就制裁”威胁。

俄总统新闻秘书佩斯科夫对媒体表示，“我们已经习惯了（制裁）”，俄方将把制裁的后果降到最小。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体发文说，五国领导人在讨论和平问题，却向俄方发出威胁，即要么停火让乌方喘息，要么受到新制裁。“你们想想这有道理吗？”

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