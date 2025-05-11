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新华社评论员：守护历史记忆，共创光明未来

2025年05月11日09:18 | 来源：新华网
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新华社北京5月10日电 题：守护历史记忆，共创光明未来

新华社评论员

当地时间5月9日，俄罗斯莫斯科红场碧空澄澈、旗帜招展，纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典在这里隆重举行。国家主席习近平和来自世界20多个国家及国际组织领导人应邀出席庆典。今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在这一重要历史节点参加庆典，体现了中方对历史的尊重和铭记，也体现了中方捍卫二战胜利成果的坚定决心。

忘记历史就意味着背叛，牢记历史是为了开创未来。面对世界之变、时代之变、历史之变，习近平主席鉴往知来，心系人类前途命运，深刻总结第二次世界大战的深刻教训和反法西斯战争的伟大胜利，明确提出“以史为鉴，共创未来”，为变乱交织的世界注入强大正能量，为人类和平发展事业指明前进方向。

“历史是国家和人类的传记。”莫斯科亚历山大花园的无名烈士墓前，习近平主席同其他国家领导人一起献花并肃立默哀。鲜红的花束火一般耀眼，寄托着对英雄的崇敬与缅怀。80年前，包括中国、苏联在内的全世界正义力量同仇敌忾、英勇战斗，并肩打败了不可一世的法西斯势力。历史的记忆和真相不会随着岁月流逝而褪色，带给我们的启迪永远映照现实、昭示未来。光辉册页上，中国人民抗日战争胜利的伟大篇章不可磨灭，苏联伟大卫国战争胜利的壮丽史诗不会褪色，所有建立卓越功勋的英雄不能被忘却。

战争是一面镜子，能够让人更好认识和平的珍贵。以史为鉴、共创未来，必须坚持正确二战史观。中国、苏联分别作为第二次世界大战的亚洲和欧洲主战场，是抗击日本军国主义和德国纳粹主义的中流砥柱，为世界反法西斯战争胜利作出决定性贡献。历史告诉我们，光明必将驱散黑暗，正义终将战胜邪恶。纽伦堡国际军事法庭、远东国际军事法庭把战犯永远钉在历史的耻辱柱上，这两场大审判的正义性质、历史价值、时代意义不可撼动。历史不容否认，正义不容亵渎，开历史倒车没有出路。一切歪曲二战历史真相、否定二战胜利成果、抹黑中苏历史功绩的图谋都不会得逞！正义必胜，和平必胜，人民必胜——这是历史所昭示的伟大真理，也是我们攻坚克难、开拓前进的坚定信念。

前事不忘，后事之师。二战的惨痛教训昭告世人，穷兵黩武、强权独霸不是人类和平之策。赢者通吃、零和博弈不是人类发展之路。和平而不是战争，合作而不是对抗，共赢而不是零和，才是人类社会和平、进步、发展的永恒主题。以史为鉴、共创未来，必须坚决维护战后国际秩序。二战结束前后，国际社会作出的最重要决定就是成立联合国。联合国的成立，是人类和平发展事业的重要里程碑。今天，世界百年变局加速演进，多重风险挑战叠加。国际形势越是变乱交织，我们越要坚持和维护联合国权威，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，持续推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉。

以史为鉴、共创未来，必须坚定捍卫国际公平正义。世界进入新的动荡变革期，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减，单边主义、霸权霸道霸凌行径危害深重，人类又一次站在了团结还是分裂、对话还是对抗、共赢还是零和的十字路口。习近平主席提出推动构建人类命运共同体，提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，就是为了破解上述赤字，以公平正义为理念积极引领全球治理体系变革。世界要公道，不要霸道。坚持共商共建共享的全球治理观，坚持对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和，践行真正的多边主义，兼顾各方合理关切，才能携手应对全球性挑战，共同促进世界和平、稳定、发展、繁荣。

出席庆典期间，习近平主席会见多国领导人。“人类命运共同体理念为世界和平发展开辟了光明前景”“中方的理念和行动增强了国际社会维护共同利益的勇气和信心”“愿同中方共同坚持多边主义”……交流中，各国领导人的诚挚话语，道出了国际社会对和平发展、公平正义的期盼与共识。事实已经并将继续证明，和平与正义的事业是人心所向、大势所趋，世界各国人民都会选择站在历史正确一边、站在公平正义一边。

庆典上，这样的场景令人振奋：雄壮的音乐声中，中国等10多个国家的武装力量方队受邀参加了阅兵式。中国人民解放军三军仪仗队方队军容严整、士气高昂，迈着坚定有力的步伐走过红场。大道不孤，众行致远。全世界爱好和平、支持正义的力量团结起来、携手共进，坚定做历史记忆的守护者、发展振兴的同行者、国际公平正义的捍卫者，就一定能战胜风险挑战、跨越艰难险阻，为人类前途命运争取更加光明的未来。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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