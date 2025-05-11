新华社北京5月10日电 题：携手为人类前途命运争取更加光明的未来——国际社会高度评价习近平主席俄罗斯之行

新华社记者张伟 常天童 王雅楠

5月7日至10日，应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问并出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。其间，习近平主席分别会见塞尔维亚、缅甸、古巴、委内瑞拉和斯洛伐克等国领导人。

多国人士在接受新华社记者采访时表示，习近平主席此次俄罗斯之行为推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入强劲动力，体现了中方致力于维护和加强全球战略稳定的大国担当。世界各国要共同弘扬正确二战史观，坚决维护战后国际秩序，团结合作应对挑战，捍卫国际公平正义，携手为人类前途命运争取更加光明的未来。

全面提升中俄关系的高度、维度、韧度

访问期间，习近平主席同普京总统举行了深入友好、富有成果的会谈，就中俄关系和重大国际和地区问题深入交换意见，达成许多新的重要共识。国际社会普遍认为，习近平主席此次俄罗斯之行为两国关系发展注入新的动能，全面提升中俄关系的高度、维度、韧度。

“习近平主席同普京总统此次进行了近10个小时的深入交谈，讨论内容非常广泛，达成重要共识，为两国关系发展增添了新动力。”俄中友好协会副主席谢尔盖·萨纳科耶夫说，两国元首交往密切，为俄中新时代全面战略协作伙伴关系进一步深化提供了战略引领。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫说，在国际局势深刻变化的大背景下，中俄两国关系成熟稳定，不仅体现出高度政治互信，也展现出大国战略定力。中俄关系稳定发展为地区和国际局势注入宝贵的确定性与建设性力量。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏说，“亚洲各国乐见中国和俄罗斯成为维护全球稳定、完善全球治理的建设性力量，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。”

访俄期间，习近平主席同普京总统共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫说，俄中联合声明表明两国一致反对纳粹主义卷土重来、军国主义复辟以及任何篡改二战历史的企图，在许多重要国际和地区问题上立场一致，“俄罗斯和中国是坚定的同行者，两国关系不针对第三方，不受制于任何第三方”。

埃及《消息报》副总编辑阿米尔·塔马姆说，习近平主席此次俄罗斯之行意义重大，不仅表明中俄关系是稳定的，而且是持续发展的。进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系意味着两国在很多问题上看法一致，释放出携手向未来的强烈意愿。

访问期间，两国元首共同见证中俄双方交换20多份双边合作文本，涵盖全球战略稳定、维护国际法权威、生物安全、投资保护、数字经济、检疫、电影合作等领域。

俄罗斯中国问题专家、高等经济大学教授谢尔盖·卢贾宁说，2024年两国贸易额超过2400亿美元。此次访问，习近平主席同普京总统深入沟通交流，推动两国务实合作纽带越系越牢。双方达成的20多份双边合作文本，将进一步夯实合作基础，为共建“一带一路”与欧亚经济联盟建设对接提供有力支撑。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫说，俄中两国在经贸、投资等领域合作前景广阔。“我们两国之间的政治互信水平，堪称当代大国关系中的典范。当前俄中两国之间的紧密联系和相互理解，在世界大国关系中独一无二。”

为维护国际公平正义挺膺担当

5月9日，习近平主席出席在莫斯科红场举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。普京总统发表致辞，特别指出中国人民英勇抗战，俄方高度赞赏中国人民为开辟人类共同未来作出的贡献。

白俄罗斯外交部长雷任科夫说，二战期间，中苏人民经历了刻骨铭心的惨痛历史、付出巨大代价，两国并肩作战取得伟大胜利。正如习近平主席在俄罗斯媒体发表的署名文章所指出的，要坚定做历史记忆的守护者。我们要维护二战胜利成果，在相互尊重、相互理解的基础上推动构建更加公正合理的全球治理体系。

“习近平主席此次俄罗斯之行，充分体现中俄双方共同维护世界反法西斯战争胜利成果的决心。”古巴国际政策研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多说，“作为联合国安理会常任理事国，中俄肩负特殊责任，坚定支持以联合国为核心的国际体系，坚决捍卫发展中国家权益，推动全球治理变革，让新兴经济体在国际舞台上有更大发言权。”

“习近平主席俄罗斯之行，彰显了中国坚持正确二战史观、坚定维护二战胜利成果的责任担当，也体现出一位大国领袖以人类社会和平稳定为己任的历史责任感。”泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪说，“作为东方主战场，中国为世界反法西斯战争胜利作出巨大的贡献。任何对二战胜利的淡化、贬低和遗忘，都是对正义的不尊重，是将世界拖入对立与混乱的行为，值得所有人警惕。”

“第二次世界大战的伟大胜利是中俄两国人民的共同胜利，也是所有爱好和平的国家和人民的共同胜利。”“今日哈萨克斯坦”通讯社社长库瓦托夫说，中国作为二战东方主战场，在亚洲与轴心国的较量中发挥了决定性作用，为拯救人类文明、维护世界和平作出巨大贡献。“近年来，一些国家淡化、否定中俄人民为这场战争胜利作出的历史贡献。历史不容篡改。中俄相互支持对方举办纪念世界反法西斯战争胜利活动，表明了两国坚定捍卫二战胜利成果的决心。”

访问期间，普京总统、塞尔维亚总统武契奇、斯洛伐克总理菲佐等多国领导人在同习近平主席的会谈会见中，均表示坚定恪守一个中国原则。台湾回归中国是二战胜利成果和战后国际秩序的重要组成部分，国际社会对此广泛认同。

“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是经过联合国决议确认的事实。”柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，“任何挑战一个中国原则、挑战中国国家主权和领土完整的行为，都是在触碰一条不可逾越的红线。”

“所有同中国建立外交关系的国家都必须恪守一个中国政策。”肯尼亚国际关系学者阿德希尔·卡文斯说，“中国统一的历史大势不可阻挡，这将进一步巩固二战胜利成果。”

中国是稳定、可靠与和平的象征

“世界要公道，不要霸道”“世界前途命运应该由各国共同掌握，全球发展成果应该由各国共同分享”“维护经济全球化成果”……访问期间，习近平主席多次强调要反对霸权主义和强权政治，引起国际社会强烈共鸣。

“当前世界正面临单边主义和霸权主义带来的严峻挑战。中国是支持多边主义的重要力量，这也是国际社会普遍看法。”南非学者琼吉·约瑟夫·克拉斯说，“国际社会普遍认识到必须强化以联合国为核心的多边机制，以有效遏制单边霸凌行为。以规则为基础的多边贸易体制，对维护公平贸易环境具有重要作用，是世界经济稳定发展的重要基石。”

巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺说，习近平主席强调反对霸权主义和强权政治具有重要现实意义。当今世界，一个国家不能靠牺牲其他国家来谋取自身利益。搞威胁和勒索，发起贸易战，注定不会成功。习近平主席提出构建人类命运共同体，“向世界传递一个明确信息：我们同在一条船上，只有实现共同安全与发展，才能实现真正的全球和平与繁荣”。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所领衔研究员特列什·马马哈托夫注意到，访问期间，习近平主席强调要“团结全球南方”。“中国的领导力不是通过经济或政治扩张获得，而是源于平等互利的合作。”马马哈托夫说，近年来，俄中两国在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台的协作富有成效，两国共同倡导在平等、相互尊重、互利共赢基础上开展对话和合作，共同为提升全球南方国家在国际舞台上的话语权注入强大动力。

委内瑞拉军事航空研究学校对外政策专家胡安·戈麦斯表示，中国经济社会发展取得举世瞩目成就，为全球南方国家发展提供成功范式。“中国和其他全球南方国家的关系是建立在互相尊重、合作互补的基础上的。拉中关系就是一个例证。拉中命运共同体建设不断取得新发展，中国已成为拉美多国主要贸易伙伴。”

习近平主席提出推动构建人类命运共同体，提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，得到国际社会积极响应。

“中国是稳定、可靠与和平的象征。”亚美尼亚和平委员会主席格里戈尔·彼得罗相说，三大全球倡议倡导的是和平、稳定、发展，共建“一带一路”合作建设的是厂房、港口、桥梁，“这就是中国倡议的全球吸引力所在”。

“中国正用实际行动证明：一个国家能在和平发展的同时促进和带动其他国家共同发展，实现本国发展不必以牺牲他国利益为代价。这与历史上的霸权逻辑截然不同，赋予各国对抗单边主义和强权政治的信心和底气。”泛非议会前秘书长迈蒂·马达萨说。（参与记者：赵冰、刘恺、白舸、郑钰、蒋彪、周永穗）

(责编：艾雯、刘叶婷)