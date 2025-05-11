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苏丹北科尔多凡州首府遭无人机袭击致20名囚犯死亡

2025年05月11日09:11 | 来源：新华网
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新华社开罗5月10日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹政府10日说，苏丹北科尔多凡州首府欧拜伊德市当天遭无人机袭击，造成20名囚犯死亡。

苏丹文化和新闻部长兼政府发言人哈立德·阿里·艾萨尔发表声明说，10日上午，苏丹快速支援部队使用无人机袭击了欧拜伊德市一所监狱和一家教学医院，造成监狱内20名囚犯死亡、50人受伤，受害者均为平民。他对苏丹快速支援部队的“恐怖主义行径”表示谴责，称此次袭击是“彻头彻尾的战争罪行”。

遭袭监狱附近的目击者告诉新华社记者，3架无人机向监狱发射了约5枚炮弹，其中3枚击中目标。监狱内的救援行动仍在进行，实际死伤人数可能更多。

欧拜伊德教学医院一名消息人士告诉新华社记者，医院未被直接攻击，一些流弹导致医院外墙部分损毁。该医院已接收45名伤者和19具遇难者遗体，目前仍有伤者被陆续送至医院，其中部分人伤势严重，死亡人数可能上升。

苏丹快速支援部队尚未就此次袭击事件作出回应。

欧拜伊德市目前处于苏丹武装部队控制下，苏丹快速支援部队频繁攻击该市，试图夺取其控制权。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续两年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生、超过1285万人流离失所。近期，苏丹快速支援部队加大了对苏丹武装部队控制区域军事基地和重要设施的无人机袭击力度。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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