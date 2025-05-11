5月10日，伊朗外长阿拉格齐在卡塔尔多哈出席第四届阿拉伯-伊朗对话会议时讲话。新华社发（主办方供图）

新华社多哈5月10日电（记者汪强 陈霄）伊朗外长阿拉格齐10日在多哈出席第四届阿拉伯-伊朗对话会议时说，伊朗无意发展核武器，但坚持和平利用核能的合法权利。

阿拉格齐在讲话中表示，伊朗始终是《不扩散核武器条约》的忠实成员，伊朗坚持在国际法框架下和平利用核能、包括铀浓缩的权利。“我们无意寻求核武器，大规模杀伤性武器在伊朗国家安全战略中没有任何地位。”

5月10日，伊朗外长阿拉格齐在卡塔尔多哈出席第四届阿拉伯-伊朗对话会议时讲话。新华社发（主办方供图）

阿拉格齐批评部分西方国家在核问题上奉行双重标准。他说，某些国家一方面对伊朗及该地区其他国家的和平核计划表示担忧，另一方面却对一个“占领、侵略并实施种族灭绝”的政权拥有大量核武器保持沉默。

阿拉格齐表示，伊朗将继续本着善意与美国、欧洲等方面进行磋商。他强调，如果谈判目标是确保伊朗不会获取核武器，完全可以达成协议；但若试图剥夺伊朗的核权利，或提出其他不现实、不合理的要求，伊朗将坚决维护其合法权利，决不退让。

5月10日，伊朗外长阿拉格齐（前排左一）在卡塔尔多哈出席第四届阿拉伯-伊朗对话会议。新华社发（主办方供图）

阿拉格齐9日说，伊朗同意11日与美国举行第四轮间接会谈。

伊朗与美国4月12日在阿曼首都马斯喀特举行了首轮间接会谈，这是自2018年5月美国单方面退出伊核协议以来双方首次正式开启谈判。此后，双方分别于4月19日和26日举行了两轮间接会谈。

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