——访法国卡昂和平纪念馆馆长克莱贝尔·阿胡尔

本报记者 尚凯元

开栏的话

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前，中国人民付出巨大牺牲，取得伟大胜利，为捍卫人类尊严、重建世界和平建立了不朽的历史功勋。

以史为鉴，察往知来。本报今日起推出“伟大胜利·历史贡献”专栏，采访国外政要、专家学者、国际友人等，追忆全世界正义力量同仇敌忾、英勇战斗的历史，铭记中国作为第二次世界大战亚洲主战场的伟大贡献，倡导坚持正确二战史观、坚决维护战后国际秩序、坚定捍卫国际公平正义，携手为人类前途命运争取更加光明的未来。

卡昂和平纪念馆坐落在法国北部城市卡昂西北郊，建立在一处二战时期德军地下指挥中心的遗址之上。“作为亲历战争的一代人，纪念馆创始人、前卡昂市市长让—玛丽·吉罗希望把纪念馆建在战争真正发生的地方。1944年同盟国军队在诺曼底登陆当日，德军正是在此地发出的作战命令。”卡昂和平纪念馆馆长克莱贝尔·阿胡尔向记者介绍道。

纪念馆建筑主体正中的一道“裂痕”，象征着战争对欧洲造成的撕裂与创伤。参观者沿着“裂痕”进入展馆。在“二战”展区入口，首先映入眼帘的是1937年日军入侵南京的画面，一旁是自甲午战争以来的日本侵华地图。“在欧洲，二战于1939年爆发，但在亚洲，战火早已燃起。这场战争既不始于欧洲，也不止于1945年5月8日欧洲战场的胜利。我们坚信，用全球视角讲述二战历史，才能让人们真正理解这场战争对人类命运的深远影响。”阿胡尔说。

据了解，卡昂和平纪念馆是欧洲极少数展示南京大屠杀内容的博物馆之一。2016年，这里曾展出“共同见证：1937南京大屠杀”史实展，向西方民众介绍发生在中国的这段历史。阿胡尔说，在世界范围内，人们对二战亚洲战场的记忆不如欧洲战场。“我们也注意到了这种‘记忆不对称’，纪念馆的责任正是去纠正这一点。”

“我非常希望在卡昂再次举办关于中国的展览，不局限于某一事件，而是讲述中国的历史——跨越世纪的文明演进、人民的经历，还有那些战争记忆。”阿胡尔表示，秉持着独立、自由与友好的原则，法中博物馆可以在学术交流、展品互借、联合策展等方面深入合作。

作为二战时同盟国军队登陆作战和欧洲解放的重要标志地，卡昂所在的诺曼底大区有不少与二战相关的纪念馆，卡昂和平纪念馆则从更为宏观的人类与社会视角讲述历史。“我们的使命不仅是回顾20世纪至今的战争历史，更重要的是帮助人们理解战争的成因，思考和平的条件。”阿胡尔说。

采访当日，记者遇到一队来自巴黎大区塞纳—马恩省的小学生。他们上午在这里参与主题课堂，下午由讲解员带领参观馆内展区。纪念馆每年接待近80万名参观者，其中学生数量约占1/7。“随着历史慢慢远去，教育必须发挥首要作用。我们有责任教育下一代铭记历史、珍视和平。”阿胡尔说。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年，卡昂和平纪念馆将举办多场展览与文化活动。“1945年历史意义重大，二战欧洲战场的胜利、纳粹集中营的最终解放和亚洲战事的结束都在这一年发生。”阿胡尔强调。

2024年，该纪念馆对“抵抗”主题展区进行了全新布置，展线从原本的13米扩展至47米，融入大量实物、影像和证词，呈现二战期间各国人民的抵抗行动。“在新的布置中，我们重点突出‘抵抗’一词，正是为了强调其多元性。”阿胡尔说，“抵抗不仅发生在法国，也遍布整个欧洲与世界其他地区，既包括集体行动，也包括个人抗争，跨越了阶级、意识形态与国界。我们想强调的是，历史是由人民共同参与和创造的。”

面对地缘紧张局势不断加剧，阿胡尔表示：“我们观察到极端民族主义回潮、仇恨言论扩散的危险信号。越是在这个动荡不安的时代，我们越应重申教育、外交与对话的重要性。”

（本报法国卡昂电）

《 人民日报 》（ 2025年05月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)