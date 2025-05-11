谢尔盖·萨纳科耶夫

同为世界大国和联合国安理会常任理事国，俄中两国将践行多边主义，壮大全球南方团结合作的力量，推进全球治理体系变革完善，推动构建人类命运共同体

今年是世界反法西斯战争胜利80周年。二战期间，苏联和中国并肩作战，付出了巨大牺牲，取得了正义战胜邪恶的伟大胜利，用鲜血和生命为战后国际秩序打下坚实基础。

80年光阴荏苒，尽管世界反法西斯战争的硝烟已散去，但维护世界和平和国际公平正义依旧任重道远。忘记历史就意味着背叛，铭记历史是为了更好开创未来。唯有始终铭记历史的深刻经验教训，坚定维护二战胜利成果，才能不辜负先辈们的历史性贡献，真正维护和促进世界和平与发展事业。在那场遍及欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的战争中，人类付出惨痛的代价。在正义与邪恶的殊死搏斗中，苏中承担起抗击侵略的重任，付出了惨烈的牺牲，为世界反法西斯战争全面胜利作出了举世公认的历史贡献。两国人民并肩作战、相互支援，用鲜血凝成了深厚友谊，也为今天俄中关系高水平发展奠定了牢固基础。

在世界反法西斯战争中，中国人民抗日战争开始时间最早、持续时间最长。中国人民浴血奋战，成功支撑起世界反法西斯战争的东方主战场，赢得了抗日战争的伟大胜利，获得了全世界爱好和平人民的广泛尊敬。俄中两国坚定站在国际正义一边，同世界各国热爱和平的人民一道，捍卫用鲜血和生命书写的历史，反对任何否认、歪曲、篡改二战历史的图谋和行径。

今年也是联合国成立80周年。80年前，在世界反法西斯战争胜利的基础上，俄中作为二战主要战胜国，同各国一道共同建立了联合国这一最具普遍性、代表性、权威性的国际组织，构建起战后国际秩序。在联合国的引领和推动下，携手合作、同舟共济日益成为国际社会广泛共识。当前，世界正面临多边与单边、合作与对抗的历史抉择。个别国家为了维护霸权主导地位，大搞冷战思维、霸权主义、强权政治，严重威胁全球稳定和国际多边秩序。面对严峻挑战，国际社会应加强团结合作，共同加以应对。

习近平主席提出的构建人类命运共同体重要理念和三大全球倡议对世界持久和平、稳定繁荣具有重要意义。同为世界大国和联合国安理会常任理事国，俄中两国将践行多边主义，壮大全球南方团结合作的力量，推进全球治理体系变革完善，推动构建人类命运共同体。习近平主席此访必将为俄中关系发展开辟新空间，为世界和平稳定注入更多正能量。

（作者为俄罗斯亚太地区研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2025年05月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)