——俄罗斯各界人士高度评价习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典

应俄罗斯总统普京邀请，国家主席习近平于5月7日至10日对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。访问期间，习近平主席出席近20场双多边活动，共商中俄各领域战略合作大计、共庆世界反法西斯战争胜利80周年、共谱维护国际公平正义新篇。接受本报记者采访的俄罗斯各界人士表示，习近平主席此访为推动俄中关系向更高水平发展，引领世界共同维护战后国际秩序注入动力。

引领两国关系实现更大发展

访问期间，两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，共同见证中俄双方交换20多份双边合作文本，为中俄关系发展注入新的动能。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫认为，习近平主席此访取得丰硕成果，证明了俄中双方务实合作韧性强、潜力足。两国拓展经贸、能源、农业、航空航天、人工智能等领域高质量互利合作将进一步造福双方人民。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫表示，在两国元首战略引领下，俄中关系已成为当今世界大国和互为最大邻国合作的典范。习近平主席此访进一步巩固两国传统友谊，增进战略互信，深化务实合作，推动两国关系实现更大发展。

俄罗斯知名汉学家、俄中友好协会副主席尤里·塔夫罗夫斯基表示，习近平主席此访为高水平发展两国友好关系注入更加蓬勃的活力，推动两国关系取得更多积极成果。

俄罗斯科学院东方学研究所现代中国研究中心主任安德烈·维诺格拉多夫表示，俄中在经济、政治、文化、科学等领域合作取得丰硕成果。俄中合作建立在互利共赢、相互尊重的基础上，符合两国和两国人民根本利益。习近平主席此访为两国关系行稳致远注入强大动力，推动两国共创美好未来。

俄罗斯喀山研究型技术大学校长卡尔迪娅·西格巴托娃表示，在俄罗斯，中文学习者日益增多，中国文学、影视作品越来越受欢迎；在中国，俄语学习者也越来越多。俄中两国的牢固关系为人文交流提供了土壤。以高校为代表的两国文化机构应当努力加强交流，扩大务实合作，巩固传统友谊。

坚定捍卫二战胜利成果和历史真相

当地时间5月9日，俄罗斯举行盛大庆典，纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年，习近平主席应邀出席庆典。中俄共同弘扬正确二战史观，维护联合国权威和地位，维护国际公平正义。

苏联援华航空队飞行员列夫·舒斯特1938年在武汉保卫战中牺牲，他的外孙女叶莲娜·雅科夫列娃表示，俄中两国元首此次在联合声明中表达了共同维护正确二战史观、坚定捍卫二战胜利成果的决心，令人感动与鼓舞。她说：“我们的先辈为二战胜利付出了巨大牺牲，我们必须铭记与维护这份来之不易的胜利，与任何试图篡改历史的行为作斗争。”

《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察表示，俄中两国人民在世界反法西斯战争中浴血奋战，以鲜血和生命铸就了伟大友谊。双方有责任把这份珍贵的友谊世代传承，推动两国关系实现更大发展。俄中同为二战主要战胜国、联合国创始成员国和安理会常任理事国，有责任维护战后国际秩序。两国团结国际社会成员，弘扬正确二战史观，积极践行多边主义，落实习近平主席提出的三大全球倡议，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，为携手构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

俄罗斯人民友谊大学副教授、国际问题专家奥列格·季莫费耶夫表示，俄中为世界反法西斯战争胜利付出了巨大牺牲，为战胜德国法西斯和日本军国主义作出了举世公认的重要贡献。面对个别国家试图否认两国历史贡献，歪曲、篡改二战历史的行径，俄中将继续坚定捍卫二战胜利成果和历史真相，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，共促全球稳定。

俄罗斯陆军上将弗拉基米尔·莫尔津斯基表示，他在红场看台看到，两国元首相邻而坐共同观看阅兵式，也目睹了中国人民解放军三军仪仗队在阅兵式中的优秀表现，心中充满感激。他曾多次到中国参加各类友好活动，认为俄中应当加强交流合作，赓续传统友谊。

共同维护和巩固全球战略稳定

访问期间，中俄双方发布《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于全球战略稳定的联合声明》《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步加强合作维护国际法权威的联合声明》，体现了两国致力于维护和加强全球战略稳定的大国担当。

俄罗斯国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友好协会主席伊万·梅利尼科夫表示，俄中关系和合作不惧任何外部挑战和干扰。两国将同各国共同捍卫以联合国为核心的国际体系和二战胜利成果，推动各国恪守联合国宪章宗旨和原则，坚持普遍公认的国际关系基本准则，践行真正的多边主义，共同维护和巩固全球战略稳定。

季莫费耶夫表示，习近平主席此次访问具有重要现实意义，俄中在继续深化双边关系的同时，加强在国际事务中的沟通。中国正在持续推进高水平对外开放，同各国深化互利合作，积极促进普惠包容的经济全球化。面对单边主义、保护主义等威胁，俄中两国坚定践行多边主义，加强在联合国、金砖国家、上海合作组织等多边框架内的合作，有助于维护全球南方共同利益，推动建立更加公正合理的国际秩序。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所首席研究员叶莲娜·萨夫罗诺娃表示，习近平主席此访期间，俄中两国签署了一系列联合声明，就维护正确二战史观、维护国际法权威等问题发出了明确声音，这再次凸显两国间的友好互信。“俄罗斯和中国都是具有重要影响力的大国，是维护全球战略稳定、完善全球治理的建设性力量。”

俄罗斯资深记者、中国研究专家列昂尼德·科瓦契奇表示，习近平主席是纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典的贵宾，在国事访问期间与普京总统就两国关系和重大国际和地区问题等达成共识。两国呼吁各国坚持全球和地区安全平等且不可分割原则，共同在全球构建全面、综合、可持续安全。

维诺格拉多夫表示，个别国家妄图破坏和颠覆战后国际秩序，俄中将与所有致力于维护国际公平正义的国家一道，践行真正的多边主义，捍卫战后国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，推动构建人类命运共同体。

（本报莫斯科5月10日电 记者于宏建、曲颂、肖新新、谢亚宏、白紫微）

《 人民日报 》（ 2025年05月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)