新华社伊斯兰堡5月10日电（记者杨恺）巴基斯坦外交部10日发表声明说，为了地区和平与稳定，巴基斯坦对印度的侵略行为作出了非常负责任、适度和成熟的回应。

声明说，两个拥核国家之间的冲突需要国际社会进行更深入的反思和全面的评估。巴基斯坦愿与印度进行建设性的外交和对话，通过和平手段解决包括克什米尔问题在内的所有问题。

声明说，印度在没有任何证据的情况下，无视巴方提出的由国际调查人员进行中立、透明和可信调查的建议，于5月7日至10日夜间对巴境内发动多次袭击，造成人员伤亡和基础设施损毁。巴方根据《联合国宪章》第五十一条行使自卫权，不得不对印度的无端侵略行为作出回应。

声明强调，巴基斯坦对印度的回应有意识地避免平民伤亡，是精确、适度、有针对性和克制的。只有计划、协调并实施了对巴侵略行为的实体、设施和空军基地等，才是巴方打击的目标。

声明说，巴基斯坦为全球反恐斗争作出的牺牲和贡献是“无与伦比”的，巴方呼吁国际社会约束印度，不要利用所谓的“恐怖主义”来攻击巴基斯坦，以确保地区持久和平。

(责编：胡永秋、杨光宇)