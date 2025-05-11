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王毅同巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话

2025年05月11日00:37 | 来源：新华网
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新华社北京5月10日电 2025年5月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话。

达尔介绍了巴印冲突的最新情况，表示巴方愿同印方实现停火，但不会放松警惕，将对侵犯巴主权和领土行为予以回应。感谢中方为实现停火止战所作的斡旋努力，愿同中方及国际社会保持密切沟通。

王毅表示，作为巴基斯坦和印度共同邻国，中方对巴印冲突升级感到担忧。冲突造成巴方平民伤亡，中方对此表示慰问。中方支持巴方维护国家主权和民族尊严。相信巴方会冷静应对当前事态，作出符合巴根本和长远利益的决定。中方期待并支持巴印双方尽快停火。一旦停火就要共同遵守，避免冲突再起。这符合巴印双方利益，有利于地区和平稳定，也是国际社会的普遍期待。中方愿为此继续发挥积极作用。

王毅说，巴方处于国际反恐一线，为打击恐怖主义做出重要贡献，中方支持巴方继续坚定反恐。当前紧张局势下，相信巴方会做好在巴中国人员和机构的安全保障。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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