打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方为何此时同意与美方接触？出于这三个考虑

2025年05月10日21:00 | 来源：玉渊谭天
小字号

　　5月7日上午，外交部发布消息称，5月9日至12日，中方将访问瑞士，其间将与美方举行会谈。消息一发布，引起大量关注，很多人都在疑惑，为何中方此时选择和美方进行谈判？先来看看随后商务部发言人对这一问题的回应：

　　“近期，美方高层不断就调整关税措施放风，并通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。中方对美方信息进行了认真评估。在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方决定同意与美方进行接触。”

　　谭主注意到，很多人都关注到了回应中的“同意”一词，首先表明了中方的态度，但其实我们更要关注后一句话，“充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁”，这也正是中方决定和美方接触的三大考虑，要如何理解中方的这三大考虑？

　　考虑一：全球期待

　　对中美两大经济体而言，中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济稳定和发展有着重要影响，而我们捍卫全球多边贸易体制的稳定，也是在捍卫自己的发展利益。

　　2月以来，美国政府的“关税大棒”挥向全球，甚至连只有企鹅等动物居住的南极洲附近无人岛都在其关税清单上，这样“乱加关税”的做法，不仅扰乱了市场的正常运作，也加剧了全球供应链的不稳定。德国机械设备制造业联合会曾发出警告，美国这样大面积加关税，对欧美都没好处，反而会让双方互相加税报复，最后欧洲企业出口受损，美国自己的产业升级也会被拖累。据世界贸易组织预计，2025年全球货物贸易量增速为-0.2%，比此前预期减少3个百分点，如果全球贸易政策不确定性进一步上升，全球货物贸易量最高将下降1.5%。

　　据美国财政部长贝森特透露，特朗普政府正在与17个主要贸易伙伴进行谈判。但我们可以发现，大多还没有实质成果。就在刚刚结束的加拿大和美国的会谈中，加拿大总理卡尼也表示，他与特朗普会晤时并未就关税问题作出任何决定。

　　当有人破坏全球多边贸易体制，就必须有人共同站出来捍卫全球多边贸易体制。世界在等待中国的声音，几天前，中方释放了考虑与美方进行接触的信号，亚洲主要股市闻声上涨，新加坡、中国香港、东京、首尔都相应收升。今天中方同意和美方接触的消息传出之后，市场的反应也很迅速，深沪、首尔与多数东南亚股市明显扬升。

　　考虑二：中方利益

　　此前，面对美方的无理打压，中方已经用多轮反制展示了捍卫中国利益的决心。

　　但也因此有人提出疑问：为什么这个时候又同意与美国会谈？

　　复旦大学美国研究中心副主任宋国友告诉谭主，这其实代表了中方面对关税战一以贯之的态度：打，奉陪到底；谈，大门敞开，这可以从中方反制措施的两点特征里看出。

　　第一，此前每次反制措施的出台，都是基于美方首先对华发起不公平的高关税胁迫。我们不惹事，但也不怕事。显然，这场关税战是由美国挑起的，中方始终认为贸易战、关税战没有赢家，但美方一意孤行，我们只能奉陪到底。

　　第二，相较于美国“全面开战”、不讲道理的做法，中方的反制措施精准适度。比如说，在2月4日与3月4日的反制措施里，中国的策略是精准靶向打击美国政府关键利益领域，例如针对汽车、能源、农产品等共和党关键州的核心产业加征关税。当美国政府宣布对全球加征“对等关税”，并将对华关税累次提高至245%时，中方就明确表态：如果美方继续关税数字游戏，中方将不予理会。

　　从这些策略里可以看出，中方始终希望能够通过平等对话的方式解决争端，反制措施不过是美国极限施压下维护自身利益合理合法的举措。

　　不仅如此，在面对其他国家以中方利益当筹码做交换时，中方同样强硬反制。

　　所以，根本不存在“谈判”就等于“让渡利益”的说法。

　　相反，眼见我们稳如泰山，有人就变得心急如焚。

　　近期，美方不断释放消息称中方正在与美方接触。可事实是，美国总统特朗普多次表示中国给美方打了电话之后，美国财政部长贝森特却在面对记者提问“中美会谈谁是主动方”时支支吾吾、含糊其词，声称“没有什么主动方”。绥靖换不来和平，妥协也得不到尊重。美方意识到中国的坚决态度，只能开始想办法通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。

　　中方的这点考虑说得很清楚——中国利益不容侵犯，是中方同意谈的基础。谈和打的主动权，仍然在我们手中。

　　考虑三：美国业界和消费者呼吁

　　还有一点考虑，是美国业界和消费者的呼吁。宋国友告诉谭主，美国业界和消费者的声音，才是美国国内最真实的声音。

　　事实上，自中美关税对峙发生以来，美国业界和消费者都受到了极大冲击。

　　据外媒分析显示，在2025年第一季度财报季的前两周，全球约有40家公司撤回或下调了今年的业绩预期，其中就包括美国通用汽车公司、美国番茄酱制造商卡夫亨氏、美国捷蓝航空公司等美国知名企业。就在4月底，快递巨头美国联合包裹运送服务公司（UPS）也表示，将裁员2万人以降低成本。

　　除了美国企业，美国消费者也对美国的关税政策表达了不满。

　　据美国哥伦比亚广播公司报道，4月第二周以来，美国电商亚马逊平台上的卖家已经上调了近1000种商品的价格，平均涨价幅度接近30%，美国消费者逐渐感受到美国政府滥施关税带来的影响。而在特朗普一次又一次对华加征关税的过程中，境外社交媒体X平台上中美关税相关讨论的负面情感占比，已经从2月的30.8%上升到5月的48.7%。

　　就像宋国友所强调的，特朗普提出想要捍卫的美国利益的最大组成部分，其实就是美国业界和消费者的利益。用损害美国业界和消费者们的利益为前提，去维护所谓的美国利益的情况，是根本就不存在的。如果连这些属于美国民众的、真实的利益都得不到保障，那么特朗普政府到头来所维护的，只会是虚假的利益。

　　中方对美国业界和消费者呼吁的考虑，则是体现出中方的一贯立场。中美关系基础在民间，希望在人民，维护中美经贸关系稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济发展。无论是打还是谈，中方捍卫国际公平正义、维护国际经贸秩序的立场和目标不会改变。

　　

　　

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部