5月7日上午，外交部发布消息称，5月9日至12日，中方将访问瑞士，其间将与美方举行会谈。消息一发布，引起大量关注，很多人都在疑惑，为何中方此时选择和美方进行谈判？先来看看随后商务部发言人对这一问题的回应：

“近期，美方高层不断就调整关税措施放风，并通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。中方对美方信息进行了认真评估。在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方决定同意与美方进行接触。”

谭主注意到，很多人都关注到了回应中的“同意”一词，首先表明了中方的态度，但其实我们更要关注后一句话，“充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁”，这也正是中方决定和美方接触的三大考虑，要如何理解中方的这三大考虑？

考虑一：全球期待

对中美两大经济体而言，中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济稳定和发展有着重要影响，而我们捍卫全球多边贸易体制的稳定，也是在捍卫自己的发展利益。

2月以来，美国政府的“关税大棒”挥向全球，甚至连只有企鹅等动物居住的南极洲附近无人岛都在其关税清单上，这样“乱加关税”的做法，不仅扰乱了市场的正常运作，也加剧了全球供应链的不稳定。德国机械设备制造业联合会曾发出警告，美国这样大面积加关税，对欧美都没好处，反而会让双方互相加税报复，最后欧洲企业出口受损，美国自己的产业升级也会被拖累。据世界贸易组织预计，2025年全球货物贸易量增速为-0.2%，比此前预期减少3个百分点，如果全球贸易政策不确定性进一步上升，全球货物贸易量最高将下降1.5%。

据美国财政部长贝森特透露，特朗普政府正在与17个主要贸易伙伴进行谈判。但我们可以发现，大多还没有实质成果。就在刚刚结束的加拿大和美国的会谈中，加拿大总理卡尼也表示，他与特朗普会晤时并未就关税问题作出任何决定。

当有人破坏全球多边贸易体制，就必须有人共同站出来捍卫全球多边贸易体制。世界在等待中国的声音，几天前，中方释放了考虑与美方进行接触的信号，亚洲主要股市闻声上涨，新加坡、中国香港、东京、首尔都相应收升。今天中方同意和美方接触的消息传出之后，市场的反应也很迅速，深沪、首尔与多数东南亚股市明显扬升。

考虑二：中方利益

此前，面对美方的无理打压，中方已经用多轮反制展示了捍卫中国利益的决心。

但也因此有人提出疑问：为什么这个时候又同意与美国会谈？

复旦大学美国研究中心副主任宋国友告诉谭主，这其实代表了中方面对关税战一以贯之的态度：打，奉陪到底；谈，大门敞开，这可以从中方反制措施的两点特征里看出。

第一，此前每次反制措施的出台，都是基于美方首先对华发起不公平的高关税胁迫。我们不惹事，但也不怕事。显然，这场关税战是由美国挑起的，中方始终认为贸易战、关税战没有赢家，但美方一意孤行，我们只能奉陪到底。

第二，相较于美国“全面开战”、不讲道理的做法，中方的反制措施精准适度。比如说，在2月4日与3月4日的反制措施里，中国的策略是精准靶向打击美国政府关键利益领域，例如针对汽车、能源、农产品等共和党关键州的核心产业加征关税。当美国政府宣布对全球加征“对等关税”，并将对华关税累次提高至245%时，中方就明确表态：如果美方继续关税数字游戏，中方将不予理会。

从这些策略里可以看出，中方始终希望能够通过平等对话的方式解决争端，反制措施不过是美国极限施压下维护自身利益合理合法的举措。

不仅如此，在面对其他国家以中方利益当筹码做交换时，中方同样强硬反制。

所以，根本不存在“谈判”就等于“让渡利益”的说法。

相反，眼见我们稳如泰山，有人就变得心急如焚。

近期，美方不断释放消息称中方正在与美方接触。可事实是，美国总统特朗普多次表示中国给美方打了电话之后，美国财政部长贝森特却在面对记者提问“中美会谈谁是主动方”时支支吾吾、含糊其词，声称“没有什么主动方”。绥靖换不来和平，妥协也得不到尊重。美方意识到中国的坚决态度，只能开始想办法通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。

中方的这点考虑说得很清楚——中国利益不容侵犯，是中方同意谈的基础。谈和打的主动权，仍然在我们手中。

考虑三：美国业界和消费者呼吁

还有一点考虑，是美国业界和消费者的呼吁。宋国友告诉谭主，美国业界和消费者的声音，才是美国国内最真实的声音。

事实上，自中美关税对峙发生以来，美国业界和消费者都受到了极大冲击。

据外媒分析显示，在2025年第一季度财报季的前两周，全球约有40家公司撤回或下调了今年的业绩预期，其中就包括美国通用汽车公司、美国番茄酱制造商卡夫亨氏、美国捷蓝航空公司等美国知名企业。就在4月底，快递巨头美国联合包裹运送服务公司（UPS）也表示，将裁员2万人以降低成本。

除了美国企业，美国消费者也对美国的关税政策表达了不满。

据美国哥伦比亚广播公司报道，4月第二周以来，美国电商亚马逊平台上的卖家已经上调了近1000种商品的价格，平均涨价幅度接近30%，美国消费者逐渐感受到美国政府滥施关税带来的影响。而在特朗普一次又一次对华加征关税的过程中，境外社交媒体X平台上中美关税相关讨论的负面情感占比，已经从2月的30.8%上升到5月的48.7%。

就像宋国友所强调的，特朗普提出想要捍卫的美国利益的最大组成部分，其实就是美国业界和消费者的利益。用损害美国业界和消费者们的利益为前提，去维护所谓的美国利益的情况，是根本就不存在的。如果连这些属于美国民众的、真实的利益都得不到保障，那么特朗普政府到头来所维护的，只会是虚假的利益。

中方对美国业界和消费者呼吁的考虑，则是体现出中方的一贯立场。中美关系基础在民间，希望在人民，维护中美经贸关系稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济发展。无论是打还是谈，中方捍卫国际公平正义、维护国际经贸秩序的立场和目标不会改变。

(责编：胡永秋、杨光宇)