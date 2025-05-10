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瑞士联邦主席凯勒-祖特尔、联邦副主席帕姆兰会见何立峰

2025年05月10日20:44 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月10日电　当地时间5月9日，瑞士联邦主席凯勒-祖特尔、联邦副主席帕姆兰在日内瓦会见国务院副总理何立峰。

　　何立峰向凯勒-祖特尔转达中国领导人的问候，并转交李强总理亲署信。何立峰表示，中瑞建交75年来，在两国领导人的战略引领下，两国关系日益成熟稳定，经济互补性持续增强，贸易投资成果丰硕。当前国际形势复杂严峻，中瑞应当加强沟通、凝聚共识，携手应对挑战，共同维护自由贸易和开放市场，同时尽快推动中瑞自贸协定升级谈判取得实质性进展，为实现全球和平稳定和经济发展繁荣作出贡献。

　　凯勒-祖特尔表示，近年来瑞中两国高层交往密切。瑞方愿以瑞中建交75周年为契机，与中方共同办好瑞中文化和旅游年，积极开展各层级交往，深化多领域务实合作，推动瑞中关系迈上新台阶。

　　帕姆兰表示，瑞方支持多边主义和自由贸易，愿同中方加快推动自贸协定升级谈判，尽快达成更加全面、更具雄心的协定，使两国企业和人民更多获益，同时深化各领域经贸合作，维护全球产业链供应链稳定。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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