新华社圣何塞5月9日电（记者范小林）中国-哥斯达黎加经贸交流对接会暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会9日在哥斯达黎加首都圣何塞举行。

中国国际贸易促进委员会（贸促会）副会长聂文慧在致辞中说，加强中哥经贸合作，符合两国各界的迫切需求。中国贸促会将为中哥企业加强合作搭建更多平台、提供更优服务，助力中哥经贸合作行稳致远，携手推动中拉命运共同体建设。

中国驻哥斯达黎加大使王晓瑶说，中哥建交18年来，双方各领域合作取得长足进展。中国已连续多年成为哥第二大贸易伙伴。当今世界变乱交织，全球产供链稳定遭到冲击。在此背景下，双方不仅要在传统贸易领域让合作提质增效，更要积极拓展新兴领域合作空间。

哥斯达黎加外贸商会会长罗德尼·萨拉萨尔鼓励哥企业家积极参加链博会。他认为，链博会将为哥企业家提供难得的机会和平台，帮助他们开拓市场和新业务，加强商业联系。

第三届链博会将于7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链6大链条和供应链服务展区。

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