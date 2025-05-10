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美国今年以来麻疹病例超1000例 创6年来新高

2025年05月10日14:53 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶5月9日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心9日公布的最新数据显示，美国今年以来已报告超过1000例麻疹确诊病例，创近6年来新高。

数据显示，截至8日，美国今年已有31个州和地区共报告1001例麻疹确诊病例，包括126例住院病例、3例死亡病例。确诊病例中，5岁至19岁群体比例最高，约占38%。住院病例中，占比最高的群体为5岁以下儿童。约96%的确诊患者未接种过麻疹疫苗或疫苗接种情况不明。

得克萨斯州在全美各州中麻疹病例数最多。该州卫生部门9日公布的最新数据显示，今年1月下旬以来，得克萨斯州已报告709例麻疹确诊病例，包括92例住院病例、2例死亡病例。全美另一例死亡病例出现在新墨西哥州。

数据显示，截至目前，美国2025年以来的麻疹确诊病例数远超2024年全年285例的总数，为自2019年以来的新高。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症甚至导致死亡。

美疾控中心表示，预防麻疹的最佳方法是接种两剂麻疹疫苗，该疫苗主要以麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗的形式接种。

(责编：王禹蘅、张悦)

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