人民网迪拜5月10日电 （记者管克江）第二十四届迪拜机场设施展览会近日在阿联酋迪拜国际会展中心举行。来自20多个国家和地区的140多家展商参展。

参展商体验安检设施。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

展会主办方表示，中东及毗邻区域正在加快机场基础设施。中东、非洲和南亚区域机场设施市场规模为1万亿美元，预计地区航空乘客将从2019年的4亿增长到2040年的11亿。

中外商家在交流。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜民用航空管理机构相关人士介绍，去年，迪拜国际机场接待了9200万人次的旅客。迪拜正加快建设阿勒马克图姆国际机场，全部投用后该机场的年客运量将达到2.6亿人次。

展会一景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

不久前，阿联酋航空宣布将自7月30日起开通每日迪拜往返杭州的直飞航班。由此，杭州将成为继北京、上海、广州和深圳之后，阿联酋航空在中国内地开通的第五个门户航点。阿联酋航空副总裁兼首席商务官阿德南·卡兹姆表示，杭州作为在创新、电子商务和高端制造业的新兴全球枢纽，将为阿联酋航空的客运与货运业务带来全新机遇，进一步推动中东与中国内地之间在经济与科技领域的重要交流与合作。

展会展示的电动大巴车。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

第十次参展的中集天达控股有限公司相关负责人表示，中东地区航空市场蓬勃发展，相关国家与中国共建“一带一路”合作日趋紧密。中国形成了有竞争力的机场设施供应链，地区国家与中方合作前景广阔。

（杰勒德·阿勒费尔对此文亦有贡献）

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