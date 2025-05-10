人民网哥德堡5月10日电 （记者殷淼）5月的哥德堡港海风轻拂，停泊在港口的仿古帆船“哥德堡”号装饰一新，桅杆高耸，仿佛仍在诉说18世纪中瑞海上贸易的辉煌。

当地时间9日下午，中国驻哥德堡总领馆在这艘见证历史的帆船甲板上举办中瑞建交75周年专场招待会。来自领区政、商、学各界代表及友好人士等140余人齐聚一堂，畅叙中瑞友谊，期待两国地方合作取得更多成果。

中国驻哥德堡总领事杨培栋致辞。人民网记者 殷淼摄

下午3时许，招待会在中瑞两国国歌声中拉开序幕。中国驻哥德堡总领事杨培栋首先致辞。他说，1739年，“哥德堡”号商船乘风破浪抵达中国，成为两国经济文化交流的开端。1950年，瑞典在西方国家中第一批与新中国建交，开启了两国友好的新篇章。75年来，中瑞关系历久弥新，双方互利合作成果丰硕，在经贸、科技、教育、文化等领域的交流合作不断扩大。

哥德堡市市长阿克巴斯致辞。人民网记者 殷淼摄

哥德堡市市长阿克巴斯表示，哥德堡市同中方交往历史悠久。如今，工商业、贸易、科研和创新仍然是哥德堡市的支柱。他说：“哥德堡市期待继续同中方保持友好关系。”

西约特兰省副省督彼得斯致辞。人民网记者 殷淼摄

西约特兰省副省督彼得斯表示，“哥德堡”号是庆祝这个重要日子的最佳地点，因为它不仅提醒着我们两国悠久的友谊，也象征着中瑞未来持续发展的关系。他说：“无论是往日的丝绸、茶叶和瓷器，还是今天的汽车，先进技术和创新，相信中瑞友好合作这条纽带会将我们带向更远。”

西约特兰省前省督贝克斯特伦致辞。人民网记者 殷淼摄

西约特兰省前省督贝克斯特伦在致辞时深情回忆接待中国国家领导人访问，以及瑞典国王在广州亲临“哥德堡”号和自己率团访问北京和安徽期间的经历。他表示，通过与中国的贸易，瑞典变得更加富裕和美好，很少有国家同中国一样，经历了如此迅速而积极的发展，祝愿中瑞两国间友谊和合作不断深入。

吉利欧洲创新中心首席执行官魏刚致辞。人民网记者 殷淼摄

吉利欧洲创新中心首席执行官魏刚表示，中瑞商业和经贸合作十分紧密。吉利收购沃尔沃汽车，使跨越百年的中瑞经贸合作再创辉煌。中瑞经贸合作始终是共同发展、互利共赢的旅程，期待这段旅程更加丰富多彩、硕果累累。

哥德堡大学校长布罗伯格致辞。人民网记者 殷淼摄

哥德堡大学校长布罗伯格表示，哥德堡大学为代表的瑞典高校同中国高校建立了广泛合作，成果增长迅速。期待继续在自由开放的基础上，同中国高校建立和深化互利合作关系。

西瑞典领团长霍特致辞。人民网记者 殷淼摄

西瑞典领团长霍特表示，中国驻哥德堡总领馆的开设，在西瑞典领团发展中具有里程碑意义。“中国是西南瑞典重要且有影响力的合作伙伴，期待总领馆同西瑞典领团的交流合作更加紧密。”

“哥德堡”号船东比约克发言。人民网记者 殷淼摄

“哥德堡”号船东比约克表示，以“哥德堡”号为代表的中瑞贸易，为哥德堡城市建设和发展作出重要贡献。他说：“期待近300年来的友好关系，可以再持续300年乃至更远的时间。”

发言嘉宾合影。人民网记者 殷淼摄

招待会上，各界来宾还共同观看了中国驻哥德堡总领馆制作的纪念中瑞建交75周年主题视频，大家纷纷表示，本场招待会对总结过往友谊、期许美好未来具有重要现实意义，祝愿中瑞友好地久天长。

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