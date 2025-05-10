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奥地利举行活动纪念毛特豪森集中营解放80周年

2025年05月10日09:37 | 来源：新华网
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新华社维也纳5月9日电（记者于涛）奥地利毛特豪森集中营纪念馆近期举行系列活动，纪念集中营解放80周年。中国驻奥地利大使亓玫8日率使馆工作人员出席活动，向集中营遇难者纪念碑及遇难中国同胞纪念牌敬献花圈。

亓玫表示，今年是中国人民抗日战争、世界反法西斯战争胜利80周年，联合国成立80周年。热爱和平的人们应携手并进，坚决维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。不让历史悲剧重演，是我们对当年为维护人类自由、正义、和平而牺牲的英灵，对惨遭屠杀的无辜亡灵的最好纪念。

毛特豪森集中营位于奥地利上奥州首府林茨附近，是当年纳粹德国建在德国境外的第一座集中营。从1938年8月启用，到1945年5月被盟军解放，毛特豪森集中营先后囚禁了约19万来自奥地利和欧洲各国的反法西斯人士、犹太人、战俘和无辜平民，其中至少有9万人遇难，遇难者中有数名中国人。

第二次世界大战结束后，毛特豪森集中营旧址被改建成纪念馆。中国驻奥地利大使馆于2003年5月在此安放遇难中国同胞纪念牌。

(责编：王禹蘅、张悦)

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