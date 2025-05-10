新华社索非亚5月9日电（记者林浩）保加利亚总统拉德夫9日表示，他已向国民议会提议，就该国是否于2026年加入欧元区举行公投。

拉德夫当天在保国民议会发表讲话时说，保加利亚目前存在通货膨胀、民众对政府缺乏信任、政府缺乏具体行动以保障民众购买力和经济竞争力等问题。保加利亚社会对采用欧元的准备情况和具体日期尚未达成共识。引入欧元应在取得令人信服的全国共识下实现。

根据保加利亚宪法，在国民议会通过有关举行公投的议案后，总统可以设定公投日期。

今年4月，保加利亚财政部长佩特科娃表示，该国已满足加入欧元区的所有标准，正在等待欧盟委员会和欧洲中央银行发布的趋同报告。欧盟委员会的趋同报告用以评估一些愿意加入欧元区的成员国准备情况。该报告与欧洲中央银行的趋同报告一起构成了欧盟理事会决定成员国是否符合加入欧元区条件的基础。

保加利亚于2007年加入欧盟。过去十多年来，加入欧元区一直是保政府的一项工作目标和优先事项。

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