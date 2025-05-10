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欧洲议会通过放宽车企碳排放规则修订案

2025年05月10日09:28 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔5月9日电（记者张兆卿）欧洲议会8日在法国斯特拉斯堡投票通过一项法规修订案，将在新的乘用车和厢式货车二氧化碳减排目标方面，给予汽车制造商更灵活的排放合规选项。有非政府组织批评说，这是欧洲清洁交通战略的“倒退”。

欧盟委员会今年4月1日提出一项法规修订案，其中的灵活性措施将允许汽车制造商在2025年至2027年内，不按年度审核而是以这三年的平均二氧化碳排放水平来衡量是否达到减排目标。此举将使车企在个别年份排放超标时，仍可通过其他年份的超额减排来实现合规目标。

欧洲议会8日投票结果显示，该修订案以458票赞成，101票反对，14票弃权的结果获得通过。欧洲议会和欧盟理事会已就该修订案文本达成一致，但还需经过欧盟理事会正式批准才能生效。

非政府组织国际清洁交通委员会欧洲负责人彼得·莫克表示，这一灵活性措施是欧洲清洁交通战略的一次“倒退”。欧洲正处于清洁交通转型的关键阶段，推迟电动化进程将长期影响欧盟总体竞争力和实现减排目标。该组织还估算，这项政策带来的二氧化碳额外排放量将达到2600万至5100万吨。

(责编：王禹蘅、张悦)

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