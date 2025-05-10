新华社澳大利亚达尔文5月9日电（记者章建华）澳大利亚北部港口城市达尔文8日晚迎来一场别开生面的“太极之夜”晚会，约150名当地居民齐聚一堂，欣赏太极拳等中国传统运动项目表演。

晚会由达尔文大学孔子学院主办。学院外方院长于爱红在致辞中专门介绍了中国太极拳文化。她希望晚会展示精彩的太极拳等表演的同时，也传递其中蕴含的“治未病”健康理念。

当晚，4位来自中国安徽师范大学的专业教师表演了太极拳和八段锦。他们行云流水的动作，刚柔相济的招式，令观众们叹为观止。晚会还呈现了五禽戏、太极扇和禅舞等。在互动环节，教师们还指导一些观众练习太极拳招式，晚会现场气氛十分热烈。

当地居民卡维塔带着女儿一同参加了活动。她对记者说，这是她第一次近距离观赏太极拳表演，并了解到其背后的哲学理念，“这些动作所蕴含的哲思非常吸引人，是一次难得的体验”。

学习中文已逾20年的当地居民特里说，他对八段锦表演印象尤其深刻。他还对现场表演的琵琶和古筝独奏赞不绝口，表示很享受中华古典音乐的魅力。

参与表演的安徽师范大学教授卢玉说，澳大利亚的多元文化环境为太极拳等的推广提供了基础。他希望通过此次活动，吸引更多当地人、尤其是年轻人参与练习，借此让太极拳等中国传统运动成为跨文化沟通的桥梁。

达尔文大学孔子学院中文志愿者教师沈阳介绍，学院开设了太极拳课程，还教授八段锦、五步拳等，目前有50余人参加学习。他说：“我们收到不少学员的反馈，说太极拳改善了他们的健康，提升了生活质量。”

(责编：王禹蘅、张悦)