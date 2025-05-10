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日本冲绳县议会要求彻底修改日美地位协定

2025年05月10日09:22 | 来源：新华网
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新华社东京5月9日电（记者李子越 陈泽安）针对驻日美军性暴力案件频发问题，日本冲绳县议会9日通过决议，要求日美政府切实采取有效措施，防止此类事件再次发生，并彻底修改日美地位协定。

议会当天通过了致美国驻日大使格拉斯等方面的抗议决议，以及致日本首相石破茂等方面的意见书。两份文件共同指出，冲绳县议会曾于去年7月就相同问题提出严正抗议，但“防止事件再发的举措仍不充分，难以称得上是真诚应对”。

议会呼吁彻底修改日美地位协定，以确保在美军人员发生非公务行为引发的案件时，日方能够迅速拘押嫌疑人。同时，议会还要求对美军相关人员持续开展人权教育，并在基地内部采取切实有效措施，防止性暴力事件再次发生。

日美地位协定由日美两国政府1960年签订，赋予驻日美军特权，包括美方对涉嫌犯罪的美军人员享有优先司法管辖权，因而美军人员往往能逃脱在日本受到法律制裁。

长期以来，驻日美军犯罪问题频发。据冲绳县统计，从1972年到2023年，驻日美军及军属在冲绳共涉及约6200起刑事案件，其中不乏杀人、强奸、抢劫等恶性案件。

(责编：王禹蘅、张悦)

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