“中欧五十年，携手向未来”主题创意大赛颁奖仪式在布鲁塞尔举行

本报记者 牛瑞飞

用画笔描绘出大熊猫与蓝精灵相遇相知的奇妙故事、用镜头定格中国旅行时的惊喜瞬间、用短视频带领观众探索中国的独特魅力……日前，在中国驻欧盟使团主办的“中欧五十年，携手向未来”主题创意大赛颁奖仪式上，中欧创作者展示了精彩的绘画、摄影和视频作品，共同庆祝中欧建交50周年。中欧各界友好人士等150余人出席活动，共同见证中欧友好的温馨时刻，体验中华传统文化之美。

本次主题创意大赛围绕“我眼中的中国”“中欧五十年难忘瞬间”“中国国宝大熊猫在欧洲”等主题，共征集图片、漫画、短视频等300余个作品，评选出一、二、三等奖及最佳人气奖。颁奖仪式现场，汉服展示、功夫表演、小提琴合奏等节目精彩上演，还设置了汉服试穿、书法鉴赏（见图，本报记者牛瑞飞摄）、茶艺表演等互动展台。

“希望我的视频可以帮助更多欧洲朋友认识中国、爱上中国，期待更多欧洲朋友去中国看看，亲身体验一个真实、多元、开放的中国。”一等奖获得者桑德·科尔在社交平台坚持创作短视频已逾8年，其中有不少作品是中国主题，吸引全球超1800万粉丝关注。他表示，随着越来越多欧洲年轻人通过各类平台学习中文、了解中国文化，未来欧中关系将更加紧密。

此次大赛的评委之一、比利时艺术家莉福·德勇戈告诉记者，上世纪80年代，她以美术比赛评委身份首次前往中国，与中国结下了不解之缘。此后她多次访华，其作品还曾在2010年上海世界博览会上展出。“我非常喜欢中国，因为中国总是带给我发现美、欣赏美的机会。这次大赛促进了欧洲与中国人民之间的沟通与交流，作为大赛评委，我感到非常荣幸。”

“举办此次主题创意大赛，旨在通过富有创意的作品庆祝中欧建交50周年，深化中欧民众之间的理解与友谊。”中国驻欧盟使团团长蔡润在致辞中表示，当前，中欧民间交流持续推进。中方提出的“3年1万，欧洲翻番”倡议正在稳步落实，中国对24个欧盟成员国实施单方面免签政策，并陆续推出支付、住宿、交通等领域便利化措施，使赴华旅行日益便捷。期待欧洲朋友多到中国走走看看，感受热情友善、开放包容、多元立体、充满活力的中国。

比利时根特大学教授、汉学家巴得胜表示，新媒体不仅是文化传播的载体，更是青年自我表达和创新的平台，有助于激发欧中青年自主探索、相互发现的潜力，对于推动欧中民心相通、增进理解与友谊具有积极作用。“欧中加强文化交流、深化相互认知十分重要。”巴得胜说，欧中双方应持续推动文化交流走深走实，为双方关系发展注入更多动力。

欧洲理事会前主席范龙佩表示，文明因交流而多彩，此次主题创意大赛展现了创意与美的结合，传达了欧中人民追求美好、共享美好的情感。“欧中之间需要更多这样的交流，让彼此心灵更贴近，让友谊之桥更坚固。”

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)