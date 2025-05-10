即将在瑞士举行的中美经贸高层会谈备受国际社会瞩目。在全球经济复苏乏力的背景下，这场对话被视为化解贸易摩擦的一个契机，各方期待中美通过建设性沟通，为世界经济增长注入确定性。

一段时间以来，美方一系列违规、无理的单边关税措施，严重冲击中美经贸关系，严重冲击全球产业链供应链稳定，严重扰乱国际经贸秩序和世界经济增长前景。国际货币基金组织、经济合作与发展组织与世界银行等国际机构都预测，美国关税政策将严重拖累全球经济，一些国家的经济增长迅速放缓，重新推高通货膨胀，加重发展中国家的债务负担。美国企业和消费者也切实感受到滥施关税带来的痛感，美国各界人士要求政府取消非理性关税措施的呼声强烈。

正是在这一背景下，中方从维护世界经济稳定、维护国际社会共同利益的大局出发，充分考虑了全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁，同意与美方进行接触，体现了维护多边贸易体系的大国担当。中方始终认为，对话比对抗好，但谈判绝非单方面妥协。平等对话是解决大国间问题的正确之道，任何国家都不会为了迎合或满足其他国家不合理的要求而放弃自身合理的发展利益。美方也十分清楚，高额关税不可持续，一再表示并不寻求与中国“脱钩”。在相互尊重、平等协商、互惠互利的前提下，中美坐到谈判桌前开展对话，才有可能找到最大公约数。

谈，是化解分歧的必要之举，但指望一两次谈判解决问题并不现实。中方对谈判的复杂性有清醒认知。中国古话讲“听其言而观其行”，诚意需要用行动丈量。美方想要通过谈判解决问题，就要正视单边关税措施给自身和世界带来的严重负面影响，正视国际经贸规则、公平正义和各界理性声音，拿出谈的诚意，纠正错误做法，而不是说一套、做一套，或翻手为云覆手为雨。中方始终对对话持开放态度，也有足够耐心和定力，以及奉陪到底的底气。无论是打还是谈，中方维护自身发展利益的决心不会改变，捍卫国际公平正义、维护国际经贸秩序的立场和目标不会改变。

集中精力办好自己的事，坚定不移推进高质量发展和高水平开放，是中国“打谈皆从容”的信心所在。超大规模市场释放的机遇暖流、制度型开放带来的确定性红利、雨林式创新生态培育的持久动能、国内国际双循环互促共进的强大韧性……中国抵御风险能力显著增强，任何外部冲击都改变不了中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大的基本面，也改变不了中国高质量发展扎实推进的稳固态势。无论外部环境如何变化，中国自信开放的底色不变，愿同国际社会加强团结协调，共同抵制单边保护主义和霸权霸凌行径，共同维护自由贸易和多边主义，推动建设普惠包容的经济全球化。

以负责任态度推动对话化解分歧，以战略定力守护核心利益，以开放包容汇聚合作动能。中国对中美经贸谈判的态度清晰而坚定。历史也将再一次证明：惟有秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，才能让谈判结出共赢之果。

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)