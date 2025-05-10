——访俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫

本报记者 肖新新

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。俄罗斯人民友谊大学副教授、国际问题专家奥列格·季莫费耶夫日前在接受本报记者采访时表示：“绝不能让历史悲剧重演，二战胜利成果必须得到坚决维护。”

二战是人类历史上最惨痛的悲剧。俄罗斯和中国作为二战期间欧洲和亚洲主战场，为夺取最终胜利付出重大牺牲、作出重要贡献。季莫费耶夫表示，卫国战争几乎触及每个俄罗斯家庭，几乎每个家庭都出现过战争英雄。俄罗斯人民展现出的英雄主义和爱国主义精神不断得到传承和发扬。“俄中双方都致力于弘扬正确二战史观，警示世人牢记二战的深刻教训。”

“俄中两国人民在世界反法西斯战争中有着共同的历史记忆，在并肩战斗、浴血斗争中建立了深厚情谊。”季莫费耶夫表示，二战期间，苏联最早为中国人民抗日战争提供宝贵援助，向中国派遣军事顾问和专家，援助了大量武器装备；苏联援华航空队积极投身于中国抗日战争，许多飞行员献出宝贵生命。“在卫国战争最艰难的时候，同样有不少中国军民为我们提供了帮助。”

季莫费耶夫表示，中国共产党高举民族团结的旗帜，建立了最广泛的抗日民族统一战线，有力抗击并牵制了日本军国主义的主要兵力，使苏联避免了在东西两线同时作战的局面，也极大缓解了英美等国在太平洋战场的军事压力。

季莫费耶夫表示，历史不能忘却，正义不容挑战。俄中两国为捍卫国家主权和民族尊严、维护世界和平与正义作出了巨大贡献。对于个别国家及其政客企图否定俄中两国历史贡献、妄图篡改二战历史的行径，俄中必将同国际社会一道，果断予以抵制，坚决捍卫国际公平正义和战后国际秩序。

“我们期待并相信习近平主席此访将进一步深化两国关系。”季莫费耶夫表示，俄中两国人民将永远铭记在战争中牺牲的英雄，并将彼此间珍贵的友谊世代传承，助推两国关系发展与合作不断取得新成果。

（本报莫斯科5月9日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)