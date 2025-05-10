两国元首达成的重要共识为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入强劲动力，为世界和平与发展注入正能量

当地时间5月8日，正在俄罗斯进行国事访问的习近平主席同俄罗斯总统普京举行了深入友好、富有成果的会谈。两国元首就中俄关系和重大国际和地区问题深入交换意见，一致同意坚定不移深化战略协作，推动中俄关系稳定、健康、高水平发展；共同弘扬正确二战史观，维护联合国权威和地位，维护国际公平正义。两国元首达成的重要共识为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入强劲动力，为世界和平与发展注入正能量。

此访是2013年以来习近平主席第十一次到访俄罗斯。在两国元首战略引领下，新时代的中俄关系更加从容自信、稳定坚韧。在双方共同努力下，中俄关系保持稳定、健康、高水平发展态势，长期睦邻友好、互利合作共赢成为两国关系的鲜明特征。在同普京总统共同会见记者时，习近平主席强调中俄要坚持世代友好，做百炼成钢的真朋友；要坚持互利共赢，做彼此成就的好伙伴；要坚持公平正义，做国际秩序的捍卫者；要坚持和衷共济，做全球治理的引领者。这四个“坚持”为推动中俄关系迈向更加成熟和坚韧的明天指明方向。

从第二次世界大战期间克服艰难险阻互相输送大量急需物资，到如今双边贸易额屡创新高，中俄互利合作的“高速列车”穿山越岭、爬坡过坎，驶过了极不平凡的历程。访问期间，中俄两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，共同见证双方交换20多份双边合作文本。中俄深化各领域务实合作，夯实全面战略协作的物质基础，让合作“稳”的基础更坚实、“进”的动能更充足，将不断造福两国人民，为全球发展注入强劲动能。

加强人文交流，对增进相互理解、弘扬睦邻友好、夯实双边关系发展的社会民意基础，具有重要而深远的意义。5月7日，习近平主席向“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”致贺信。去年5月，习近平主席和普京总统共同为“中俄文化年”拉开序幕。双方至今已举办数百项丰富多彩的人文交流活动。两国进一步加强教育、电影、旅游、体育、地方等合作，将更充分释放“中俄文化年”潜能，促进深层次民心相通，增进相互理解和传统友谊。双方多开展连民心、接地气、有温度的人文交流，将为促进两国人民相知相亲注入新动力，为发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系增添新光彩。

独立自主、成熟坚韧的中俄关系不仅给两国人民带来巨大福祉，也为维护全球战略稳定、推进平等有序的世界多极化作出重要贡献。此访期间，中俄双方发布《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于全球战略稳定的联合声明》《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步加强合作维护国际法权威的联合声明》，彰显两国坚定做国际社会的稳定、积极、进步力量的决心。今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，中俄携手捍卫二战胜利成果，坚决反对霸权主义和强权政治，践行真正的多边主义，将为维护国际公平正义、推动构建更加公正合理的全球治理体系作出新的更大贡献。

风雨同渡、关山共越，中俄两国将坚定秉持永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢精神，全面提升中俄关系的高度、维度、韧度，为世界和平和安全注入更多稳定性，为全球发展繁荣提供更强推动力。

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)