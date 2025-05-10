本报记者 曲 颂

“伟大的俄罗斯作家列夫·托尔斯泰在《战争与和平》中写道：‘历史是国家和人类的传记。’历史的记忆和真相不会随着岁月流逝而褪色，带给我们的启迪永远映照现实、昭示未来。”习近平主席5月7日在《俄罗斯报》发表的署名文章中引用俄罗斯经典文学作品，引发广泛共鸣。

中俄两个历史悠久、文化灿烂的大国在文学领域的交流源远流长，生动诠释文明互鉴理念。中俄加强人文交流有助于增进相互了解，赓续两国人民友谊，助力双边关系稳定健康发展。

穿越历史，经典作品永不褪色

“我读过很多俄罗斯作家的作品，如克雷洛夫、普希金、果戈里、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、涅克拉索夫、车尔尼雪夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、肖洛霍夫，他们书中许多精彩章节和情节我都记得很清楚。”习近平主席2014年接受俄罗斯电视台专访时说。

中俄文学交流的长河中，19世纪诗人、现代俄罗斯文学的奠基人普希金是重要源头之一。普希金的小说《上尉的女儿》是第一部以单行本形式出版的中译俄罗斯文学作品，也被一些学者认为是俄罗斯文学在中国译介和传播的起点。普希金对中国文化兴趣浓厚，在一首诗中，他写道：“哪怕去遥远的中国的长城脚下”。

19世纪下半叶，俄罗斯著名作家列夫·托尔斯泰与中国经典相遇。1884年2月，他在一封信中写道：“我在读儒家著作，这已是第二天了。难以想象，它们达到了不同寻常的精神高度。”1909年11月，《中国圣人老子语录》俄文本出版，81岁的托尔斯泰撰写前言《老子学说的实质》。

100多年来，大量俄罗斯文学经典作品被翻译、引进中国。托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫等文学巨匠对中国文学界产生持久而深远的影响。以高尔基、肖洛霍夫等作家的作品为代表的苏联文学影响了中国现代文学发展，书中反映的苏联人民斗争经历启发了中国进步青年的革命意志。

中国文学作品在俄罗斯的翻译和传播始于19世纪，早期以介绍古典诗词歌赋、戏曲和章回小说等为主。1917年—1918年间，俄罗斯诗人古米廖夫翻译并出版了中国诗选《瓷亭》。苏联时期，中国现当代文学开始成为译介重点，鲁迅、郭沫若、茅盾、老舍等著名作家的作品被介绍到苏联。

直到今天，两国经典作品仍然受到广泛关注和重视。陀思妥耶夫斯基的作品仍在中国图书市场畅销，作品不断被重译。厦门大学外文学院助理教授、青年翻译家李春雨对本报记者表示，陀思妥耶夫斯基的小说让人手不释卷、回味无穷；其对人性的探索和对时代命题的预见，对今天仍有重要的现实意义。

全俄2023年年度最佳图书奖评选结果显示，由俄罗斯尚斯国际出版社出版的俄语版中国古代诗词鉴赏系列丛书《诗歌的元素——七至十世纪的中国诗歌》《星星的客人——李白：诗歌和散文》《诗鬼李贺》获得“最佳经典文学”类最佳图书奖。

深化合作，文学交流硕果累累

中俄青年作家论坛等合作机制推动两国新生代作家直接交流；两国高水平举办2024—2025年“中俄文化年”框架下各项活动，为两国文学互动注入了新动能……近年来，中俄务实合作不断深入，人文交流机制不断完善，两国文学交流互鉴硕果累累。

2024年6月，俄罗斯著名当代作家、女性文学领军人物柳德米拉·乌利茨卡娅的作品首次在中国结集出版。其作品最早译介者之一、北京大学教授任光宣认为，俄罗斯当代文学植根于俄罗斯经典文学的深厚土壤，融合了各种新文学流派，呈现出多层次、多元化的鲜明特点。

中俄政府间经典互译项目以及中国多省作协在俄罗斯推动的“中国地域文学”专题译介工作等为中国文学出海俄罗斯起到了推动作用。刘慈欣、余华、刘震云、周梅森、紫金陈、周浩晖等作家的作品在俄罗斯广受欢迎。俄罗斯圣彼得堡国立大学东方系副系主任阿列克谢·罗季奥诺夫认为：“当代中国文学呈现出三重魅力：既承载千年文明的传统基因，又展现经济奇迹下的当代精神图谱，更重要的是，提供了迥异于欧洲的文化审美体系。”

俄罗斯青年诗人伊莉莎维塔·阿布杜什诺娃在中国生活、学习7年，全情投入到俄中诗歌翻译中。她不但作为编辑和翻译出版书籍，还与中国诗人、作家广泛交流，开设网络播客介绍两国诗歌。“诗歌为两国年轻人沟通交流搭建了一座桥梁。”阿布杜什诺娃说。

“当代俄罗斯文学的独特价值不容忽视。”李春雨认为，对中国读者而言，它们是理解当代俄罗斯的窗口。中国人民大学外国语学院副教授张猛告诉本报记者，俄罗斯女作家古泽尔·雅辛娜、科幻作家卢基扬年科等的作品在中国畅销，完全是靠作品魅力吸引大众读者。

融合创新，推进人民相知相亲

5月7日，习近平主席向“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”致贺信。习近平主席强调：“加强人文交流，对增进相互理解、弘扬睦邻友好、夯实双边关系发展的社会民意基础，具有重要而深远的意义。”

优秀文学作品如一方沃土，为戏剧、影视等其他文艺形式提供源源不断的灵感和内容，并通过视听语言的转化，给受众带来更丰富的体验。中俄两国艺术家一直从两国文学作品中汲取营养，创作新的作品，推进两国人民相知相亲。

罗季奥诺夫介绍，2023年普斯科夫普希金模范话剧院演出了莫言的《蛙》，2024年廖一梅的《恋爱的犀牛》、曹禺的《雷雨》等在俄罗斯剧院上演并受到广泛欢迎。2025年1月，实验京剧《狂人日记》在北京首演，剧作大胆地将果戈理和鲁迅两位作家创作的《狂人日记》小说融为一体。编剧、导演梧桐选取了两部作品的核心元素，以京剧的表演程式呈现了一场跨国文学对话。

1962年，中央歌剧舞剧院（现中央歌剧院）在国内首度以中文上演普希金长诗改编的歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》。今年4月，中央歌剧院又与俄罗斯雅罗斯拉夫尔州文化部、费奥多尔·沃尔科夫俄罗斯国家学术戏剧院、俄罗斯和平基金共同打造了新一版《叶甫盖尼·奥涅金》，俄罗斯指挥执棒中国乐队，两国歌唱家同台演出，为观众带来一场新的艺术盛宴。

去年9月以来，根据中国当代作家刘震云作品《我不是潘金莲》改编的同名话剧在俄罗斯国立民族剧院演出，创造了场场爆满的成绩，至今仍然热度不减。剧院官网显示，未来两个月的票皆已售罄。中式妆造和舞台布景，搭配俄罗斯演员的俄式演绎，让该剧深受观众喜爱。

“对不同的文化和文明，我们需要去深入了解”“不同国家、民族的思想文化各有千秋，只有姹紫嫣红之别，而无高低优劣之分”……中俄两国在文学领域交流互鉴的更多故事正在不断上演，为两国不断深化人文交流、人民相亲，树立新型国家间关系典范提供肥沃的土壤。

（本报莫斯科5月9日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)