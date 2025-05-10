打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

加强文学交流 赓续中俄友好

本报记者  曲  颂
2025年05月10日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“伟大的俄罗斯作家列夫·托尔斯泰在《战争与和平》中写道：‘历史是国家和人类的传记。’历史的记忆和真相不会随着岁月流逝而褪色，带给我们的启迪永远映照现实、昭示未来。”习近平主席5月7日在《俄罗斯报》发表的署名文章中引用俄罗斯经典文学作品，引发广泛共鸣。

　　中俄两个历史悠久、文化灿烂的大国在文学领域的交流源远流长，生动诠释文明互鉴理念。中俄加强人文交流有助于增进相互了解，赓续两国人民友谊，助力双边关系稳定健康发展。

　　穿越历史，经典作品永不褪色

　　“我读过很多俄罗斯作家的作品，如克雷洛夫、普希金、果戈里、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、涅克拉索夫、车尔尼雪夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、肖洛霍夫，他们书中许多精彩章节和情节我都记得很清楚。”习近平主席2014年接受俄罗斯电视台专访时说。

　　中俄文学交流的长河中，19世纪诗人、现代俄罗斯文学的奠基人普希金是重要源头之一。普希金的小说《上尉的女儿》是第一部以单行本形式出版的中译俄罗斯文学作品，也被一些学者认为是俄罗斯文学在中国译介和传播的起点。普希金对中国文化兴趣浓厚，在一首诗中，他写道：“哪怕去遥远的中国的长城脚下”。

　　19世纪下半叶，俄罗斯著名作家列夫·托尔斯泰与中国经典相遇。1884年2月，他在一封信中写道：“我在读儒家著作，这已是第二天了。难以想象，它们达到了不同寻常的精神高度。”1909年11月，《中国圣人老子语录》俄文本出版，81岁的托尔斯泰撰写前言《老子学说的实质》。

　　100多年来，大量俄罗斯文学经典作品被翻译、引进中国。托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫等文学巨匠对中国文学界产生持久而深远的影响。以高尔基、肖洛霍夫等作家的作品为代表的苏联文学影响了中国现代文学发展，书中反映的苏联人民斗争经历启发了中国进步青年的革命意志。

　　中国文学作品在俄罗斯的翻译和传播始于19世纪，早期以介绍古典诗词歌赋、戏曲和章回小说等为主。1917年—1918年间，俄罗斯诗人古米廖夫翻译并出版了中国诗选《瓷亭》。苏联时期，中国现当代文学开始成为译介重点，鲁迅、郭沫若、茅盾、老舍等著名作家的作品被介绍到苏联。

　　直到今天，两国经典作品仍然受到广泛关注和重视。陀思妥耶夫斯基的作品仍在中国图书市场畅销，作品不断被重译。厦门大学外文学院助理教授、青年翻译家李春雨对本报记者表示，陀思妥耶夫斯基的小说让人手不释卷、回味无穷；其对人性的探索和对时代命题的预见，对今天仍有重要的现实意义。

　　全俄2023年年度最佳图书奖评选结果显示，由俄罗斯尚斯国际出版社出版的俄语版中国古代诗词鉴赏系列丛书《诗歌的元素——七至十世纪的中国诗歌》《星星的客人——李白：诗歌和散文》《诗鬼李贺》获得“最佳经典文学”类最佳图书奖。

　　深化合作，文学交流硕果累累

　　中俄青年作家论坛等合作机制推动两国新生代作家直接交流；两国高水平举办2024—2025年“中俄文化年”框架下各项活动，为两国文学互动注入了新动能……近年来，中俄务实合作不断深入，人文交流机制不断完善，两国文学交流互鉴硕果累累。

　　2024年6月，俄罗斯著名当代作家、女性文学领军人物柳德米拉·乌利茨卡娅的作品首次在中国结集出版。其作品最早译介者之一、北京大学教授任光宣认为，俄罗斯当代文学植根于俄罗斯经典文学的深厚土壤，融合了各种新文学流派，呈现出多层次、多元化的鲜明特点。

　　中俄政府间经典互译项目以及中国多省作协在俄罗斯推动的“中国地域文学”专题译介工作等为中国文学出海俄罗斯起到了推动作用。刘慈欣、余华、刘震云、周梅森、紫金陈、周浩晖等作家的作品在俄罗斯广受欢迎。俄罗斯圣彼得堡国立大学东方系副系主任阿列克谢·罗季奥诺夫认为：“当代中国文学呈现出三重魅力：既承载千年文明的传统基因，又展现经济奇迹下的当代精神图谱，更重要的是，提供了迥异于欧洲的文化审美体系。”

　　俄罗斯青年诗人伊莉莎维塔·阿布杜什诺娃在中国生活、学习7年，全情投入到俄中诗歌翻译中。她不但作为编辑和翻译出版书籍，还与中国诗人、作家广泛交流，开设网络播客介绍两国诗歌。“诗歌为两国年轻人沟通交流搭建了一座桥梁。”阿布杜什诺娃说。

　　“当代俄罗斯文学的独特价值不容忽视。”李春雨认为，对中国读者而言，它们是理解当代俄罗斯的窗口。中国人民大学外国语学院副教授张猛告诉本报记者，俄罗斯女作家古泽尔·雅辛娜、科幻作家卢基扬年科等的作品在中国畅销，完全是靠作品魅力吸引大众读者。

　　融合创新，推进人民相知相亲

　　5月7日，习近平主席向“和平薪火  时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”致贺信。习近平主席强调：“加强人文交流，对增进相互理解、弘扬睦邻友好、夯实双边关系发展的社会民意基础，具有重要而深远的意义。”

　　优秀文学作品如一方沃土，为戏剧、影视等其他文艺形式提供源源不断的灵感和内容，并通过视听语言的转化，给受众带来更丰富的体验。中俄两国艺术家一直从两国文学作品中汲取营养，创作新的作品，推进两国人民相知相亲。

　　罗季奥诺夫介绍，2023年普斯科夫普希金模范话剧院演出了莫言的《蛙》，2024年廖一梅的《恋爱的犀牛》、曹禺的《雷雨》等在俄罗斯剧院上演并受到广泛欢迎。2025年1月，实验京剧《狂人日记》在北京首演，剧作大胆地将果戈理和鲁迅两位作家创作的《狂人日记》小说融为一体。编剧、导演梧桐选取了两部作品的核心元素，以京剧的表演程式呈现了一场跨国文学对话。

　　1962年，中央歌剧舞剧院（现中央歌剧院）在国内首度以中文上演普希金长诗改编的歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》。今年4月，中央歌剧院又与俄罗斯雅罗斯拉夫尔州文化部、费奥多尔·沃尔科夫俄罗斯国家学术戏剧院、俄罗斯和平基金共同打造了新一版《叶甫盖尼·奥涅金》，俄罗斯指挥执棒中国乐队，两国歌唱家同台演出，为观众带来一场新的艺术盛宴。

　　去年9月以来，根据中国当代作家刘震云作品《我不是潘金莲》改编的同名话剧在俄罗斯国立民族剧院演出，创造了场场爆满的成绩，至今仍然热度不减。剧院官网显示，未来两个月的票皆已售罄。中式妆造和舞台布景，搭配俄罗斯演员的俄式演绎，让该剧深受观众喜爱。

　　“对不同的文化和文明，我们需要去深入了解”“不同国家、民族的思想文化各有千秋，只有姹紫嫣红之别，而无高低优劣之分”……中俄两国在文学领域交流互鉴的更多故事正在不断上演，为两国不断深化人文交流、人民相亲，树立新型国家间关系典范提供肥沃的土壤。

　　（本报莫斯科5月9日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部