新华社北京5月9日电 题：第四届中国—中东欧国家博览会亮点前瞻

新华社记者谢希瑶、张晓洁、魏董华

主题为“向新 向实 向未来”的第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于5月22日至25日在浙江省宁波市举行，由浙江省人民政府和商务部共同举办。国务院新闻办公室5月9日举行新闻发布会介绍有关情况。

5月9日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，商务部副部长鄢东、浙江省副省长卢山、宁波市市长汤飞帆、商务部欧洲司司长余元堂介绍中国与中东欧国家经贸合作及第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会有关情况，并答记者问。新华社记者 潘旭 摄

商务部副部长鄢东介绍，2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.8%，中国自中东欧国家进口年均增长7.4%，均高于同期中国对外贸易增速。2024年，双边贸易额达1423亿美元，创历史新高，同比增长6.3%。据不完全统计，中国对中东欧国家投资规模迄今已超过240亿美元。

“高标准办好本届博览会，打造展示中东欧特色产品、扩大自中东欧进口以及促进中国与中东欧国家相互投资的主力平台，推动中国与中东欧国家经贸合作高质量发展。”鄢东说。

浙江省副省长卢山说，本届博览会中东欧特色更浓、活动安排更精、国际参与度更高。

“展区面积、参展商数量和参展商品数量都创新高。”卢山说，本届博览会中东欧展区达2万平方米，邀请了400多家展商参展，捷克的啤酒、斯洛文尼亚的蜂蜜、匈牙利的羽绒产品等8000多种中东欧特色商品将集中亮相。预计将吸引1.5万专业观众参加博览会，其中境外采购商将超过3000人。本届博览会将首次设立魅力中东欧专区，分“书、艺、画、印、游”5个模块，展示中东欧各国文化风情。

本届博览会将由斯洛文尼亚和斯洛伐克共同担任主宾国。宁波市市长汤飞帆介绍，斯洛文尼亚的绿色科技和文体产业比较发达，其国家馆以“绿色、创新、智能”为主线，设置绿色生态、美食品鉴、低空经济等5个特色区块。斯洛伐克以创新经济、文化产业著称，其国家馆设置文化工艺、酒水美食和智慧出行等区块。此外，还将举办斯洛文尼亚港口合作对接、低空经济产业分享暨斯洛伐克通航项目推介等活动，促进与主宾国达成更多贸易订单和投资意向。

据介绍，活动总体安排可归纳为“11+4+N”，实现向“中东欧+”的拓展。

“11”是开幕式、中东欧商品采购、投资促进等11场重点活动；“4”是4场机制性活动，分别是中国—中东欧国家联合商会第九次会议、第七届海关检验检疫合作对话会、市长论坛和中东欧国际帆船赛；“N”是举办50场以上分行业、分国别的对接活动。

除14个中东欧国家展商参展之外，今年还吸引英国、法国、德国、意大利、西班牙等9个国家参展商踊跃参展，其中8个国家的参展商为首次参展。此外，还有世界银行等国际组织，中国欧盟商会等国际商协会，以及赛诺菲、诺华、摩根士丹利等国际知名企业应邀参会。

“中国—中东欧国家合作顺应全球化发展大势，双方合作基本盘稳固、前景看好。”鄢东表示，中国具备完备产业体系和创新技术，中东欧国家在传统工业领域优势明显，绿色化、数字化转型需求较强，双方产业互补，未来双方经贸合作空间十分广阔。

“中国高度重视发展与中东欧国家经贸关系。商务部愿与中东欧国家一道，拓展合作领域，深挖合作潜力，共同打造互利共赢的经贸合作格局。”商务部欧洲司司长余元堂说，将加强政策沟通、扩大自中东欧国家进口、深化投资合作。

余元堂介绍，上个月，商务部在匈牙利举办两国贸易投资对接会，双方企业达成多项经贸合作成果。将继续组织经贸促进团赴中东欧地区举办贸易投资对接活动，欢迎更多中东欧国家企业来华参加进博会、消博会、中东欧博览会等重点展博会，提升中东欧产品在华知名度，拓展销售渠道。愿在巩固现有合作基础上，与中东欧各国共同挖掘数字、绿色、人工智能等新兴领域投资合作机遇，继续鼓励有实力、有意愿的企业按照市场化原则赴中东欧地区投资。

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