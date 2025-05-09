新华社北京5月9日电（记者刘杨、成欣）应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平于5月7日至10日对俄罗斯进行国事访问并出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。外交部发言人林剑9日表示，访问期间，习近平主席同普京总统举行了深入友好、富有成果的会谈，就中俄关系和重大国际和地区问题深入交换意见，达成许多新的重要共识。

当日例行记者会上，有记者问：习近平主席正在对俄罗斯进行国事访问，并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。我们注意到，这是习近平主席第11次来到俄罗斯，俄罗斯是他作为国家主席到访最多的国家。中俄元首一直保持密切沟通，迄已会晤40余次，引领新时代中俄关系在复杂的外部环境下坚毅前行。发言人能否进一步介绍此访有关情况？

林剑说，5月7日开始，习近平主席对俄罗斯进行国事访问，并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。访问期间，习近平主席同普京总统举行了深入友好、富有成果的会谈，就中俄关系和重大国际和地区问题深入交换意见，达成许多新的重要共识。两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，共同见证中俄双方交换20多份双边合作文本，为中俄关系发展注入新的动能。

林剑说，习近平主席指出，中国和俄罗斯是搬不走的好邻居，患难与共的真朋友，相互成就的好伙伴。中俄关系具有清晰历史逻辑、强大内生动力、深厚文明底蕴，不针对第三方，也不受制于任何第三方。双方已经成功探索出一条相邻大国的正确相处之道，打造了以永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢为内核的新时代中俄战略协作精神。两国要坚持世代友好，深化政治互信，密切战略协作；要坚持互利共赢，继续深化各领域务实合作；要坚持公平正义，坚决维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序；要坚持和衷共济，坚守真正的多边主义，引领全球治理正确方向。

林剑表示，习近平主席强调，今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。面对国际上的单边主义逆流和强权霸凌行径，中方将同俄方一道，肩负起作为世界大国和联合国安理会常任理事国的特殊责任，挺膺担当，共同弘扬正确二战史观，维护联合国权威和地位，坚定捍卫二战胜利成果，坚决捍卫中俄两国及广大发展中国家权益，携手推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

林剑表示，访问期间，两国发表了关于全球战略稳定的联合声明，重申中俄致力于践行真正的多边主义，支持联合国及其相关多边机制在军控进程中发挥中心作用，强调核武器国家对国际安全和全球战略稳定负有特殊责任，呼吁摒弃冷战思维和零和博弈，通过平等对话和磋商解决关切，增进信任、避免误判。这体现了中俄致力于维护和加强全球战略稳定的大国担当。

林剑说，双方还发表了关于进一步加强合作维护国际法权威的联合声明，重申两国遵守《联合国宪章》及和平共处五项原则等国际法原则，反对滥施单边制裁和“长臂管辖”，强调国家有权开展正常经贸合作，阐明双方在重要国际法问题上的共同立场，向国际社会发出坚定维护以国际法为基础的国际秩序的时代强音。

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