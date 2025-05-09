人民网迪拜5月9日电（记者张志文）当地时间5月8日，2025北京西城—迪拜招商推介会在纳斯达克迪拜交易所举行。此次活动由北京市西城区人民政府主办，西城区经济促进局、北京金融街商会、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、中国国际金融股份有限公司协办，来自中资企业、外资企业、金融机构、相关领域企业负责人等近百人参加。

中国驻迪拜总领事欧渤芊在致辞中表示，北京西城与阿联酋迪拜在金融、资产管理、科技和数字经济等领域均具有产业资源优势，通过强强联合，并肩前行，能够发挥各自优势，打造合作增长点，构建双赢、可持续发展的合作伙伴关系，为双边经贸合作增添新动力，为两国、两地经济增长提供新动能。

西城区委副书记、区长郅海杰在推介会上致辞。人民网记者 张志文摄

西城区委副书记、区长郅海杰在推介会上表示，西城和迪拜虽然远隔万里，却有着相近的发展定位和相通的发展优势，都是区域的核心，都是经济高质量发展的标杆，都有深厚的历史文化底蕴，也都有着开放、包容、创新的城市品格。

阿联酋投资部亚洲司司长穆罕默德·阿勒·扎鲁尼在推介会上致辞。人民网记者 张志文摄

阿联酋投资部亚洲司司长穆罕默德·阿勒·扎鲁尼、纳斯达克迪拜及迪拜金融市场全球业务拓展负责人拉姆齐·巴兹等出席并致辞。纳斯达克迪拜中国业务拓展负责人邱慧敏对迪拜资本市场做了详细介绍。

中关村西城园管委会（区科委）、北京金融街服务局等部门围绕西城区经济社会发展情况、国家级金融科技示范区建设情况、国际化营商环境、产业政策支持等内容进行了详细介绍。

据介绍，近年来，西城区打造“国家级金融科技示范区+特色产业园+孵化平台+特色楼宇”的金融科技产业走廊，拥有多层次立体化的金融科技产业生态，全方位助力产业发展。以更加开放的姿态、更加务实的举措，持续优化营商环境，打造全产业链、全周期服务，以更大力度提升企业获得感和满意度。连续13年举办金融街论坛年会，打造国家级金融政策宣传权威发布平台、金融与实体经济良性互动平台、中国参与全球金融治理发声平台、国际间金融交流合作平台。不断推动更高水平的金融开放合作，增强金融科技发展优势，持续建设金融街资产管理新高地，打造世界金融新地标。

据悉，北京金融街商会迪拜联络处正式揭牌。北京金融街商会自2003年成立以来，汇聚316家涵盖全金融业态的会员单位。2025年，金融街商会正式启动海外布局，首个联络处落户国际金融枢纽——迪拜。此举不仅搭建起两地金融合作新桥梁，更彰显“北京的金融街 世界的金融街”的开放格局。

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