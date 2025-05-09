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英国举办“国际中文日”主题活动

2025年05月09日13:58 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦5月8日电（记者章博宁）2025年“国际中文日”活动8日在伦敦举行，来自英国六所学校的近100名学生和十余位老师参加活动，感受中国语言和文化的魅力。

　　此次活动以“中文：穿越时空的礼物”为主题，在多个孔子学院的支持下，举办了“唐诗印刷工厂”“彩绘脸谱”“中国武术的永恒魅力”等中国文字、文化工作坊活动。学生们通过亲身参与、积极互动，体验书法、诗歌、武术、雕版印刷等中国传统文化的魅力。

　　伦敦城市学校学生诺亚·埃斯基纳齐·尼迈说，学习中文虽然具有挑战性，但也非常有趣。通过学习中文，他不仅了解了中国文化，也认识到不同文化间的异同。尼迈希望未来能去中国旅游，去看看大熊猫，也希望自己未来的职业选择能“与中国紧密相连”。

　　在活动现场，来自威勒尔半岛卡尔戴·格兰奇文法学校的12名男生，以歌舞形式表演了中文歌曲《你是我的花朵》，赢得台下阵阵掌声。学生们还开心地与熊猫吉祥物合影，并获得纪念品。

　　卡尔戴·格兰奇文法学校副校长帕特里克·亚当森说，中文学习课程使学生们对中国的认识不再仅停留于概念层面，而是可以感受到中国充满活力的文化。

　　中国驻英国大使馆公使赵飞表示，语言是思想交流的媒介，是相互理解的桥梁。学习中文就像是拥有了一把连接过去和现在的钥匙，让学生们可以穿越时空，探索中国几千年的文明和历史，了解中国当前的发展与进步，同时展望中国的未来。

(责编：刘叶婷、张悦)

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