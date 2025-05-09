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中国与南方中心举办“全球贸易紧张局势对发展中国家影响”对话会

2025年05月09日13:57 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月9日电　中国常驻联合国日内瓦代表团与南方中心8日在瑞士日内瓦万国宫共同举办“全球贸易紧张局势对发展中国家影响”对话会，就发展中国家团结合作应对美国滥施关税行径展开讨论，共30多个发展中国家参加。与会代表表示，关税等单边主义措施冲击全球经济和发展中国家经济社会发展，各方应加强对话合作，妥善处理分歧。

　　中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭发言指出，美国“对等关税”是典型的单边主义、保护主义做法，剥夺了发展中国家的发展机遇，严重冲击全球经济和贸易秩序。中国始终坚持开放合作、互利共赢，将加强与其他发展中国家合作，继续维护以联合国为核心的国际体系和以世贸组织为核心的多边贸易体制。

　　南方中心董事、中国公共外交协会会长吴海龙表示，美国滥施关税影响发展中国家贸易与经济，冲击产业链供应链合作，造成金融市场动荡。中方始终站在多边主义、公道正义和国际社会共同利益一边，希望与国际社会加强合作、共同应对。

　　与会各方积极呼应中方发言，强调应坚持开放合作、互利共赢，共同维护好多边贸易体制，一致认为应加强南南贸易合作，发挥好贸易对发展的促进作用，共同落实联合国2030年可持续发展议程。

(责编：刘叶婷、张悦)

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