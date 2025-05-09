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丹麦召见美外交官 强调“不能容忍”美在格陵兰岛间谍活动

2025年05月09日13:55 | 来源：新华网
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　　新华社奥斯陆5月8日电（记者张玉亮）哥本哈根消息：丹麦外交大臣拉斯穆森8日召见美国驻丹麦使馆临时代办詹妮弗·霍尔·戈弗雷，强调丹麦“不能容忍”美国的间谍活动。

　　丹麦外交部在一份声明中说，丹美双方讨论的焦点是美国《华尔街日报》6日刊发的一篇有关美国情报机构将加强对格陵兰岛间谍活动的报道。格陵兰岛自治政府的一名代表也参加会议。

　　拉斯穆森在会后向媒体表示，丹麦向戈弗雷明确表达了自身立场：“我们是美国的盟友，因此不能容忍间谍活动。”他还说，他尚不能证实《华尔街日报》报道的准确性，“此次召见的目的是向美方表明我们对报道内容的高度重视”。

　　格陵兰岛自治政府总理延斯-弗雷德里克·尼尔森在接受丹麦广播公司采访时说：“美国在努克（格陵兰岛首府）的间谍行为是完全不可接受的。这对一个盟友来说是极不尊重的，也完全不正常。”

　　格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一个军事基地。美国总统特朗普去年当选后屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

(责编：刘叶婷、张悦)

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