新华社法兰克福5月9日电（记者马悦然 单玮怡）中欧企业联盟“走进德国”活动8日在法兰克福举办，汇聚30余家联盟成员企业以及中德知名企业，共同探讨深化中德、中欧经贸合作新机遇。

本次活动由中国驻法兰克福总领事馆和中欧企业联盟联合主办。中国工商银行董事长廖林出席活动并在致辞中表示，作为德国中国商会主席单位，中国工商银行致力于搭建中欧企业间对话桥梁，助力中欧经贸合作提质扩容。

德国法兰克福工商会主席乌尔里希·卡斯帕表示，德中经济关系发展到如今水平是双方几十年来持续努力、相互尊重和互利合作的结果。“我们今后应该进一步发展德中关系。”

西门子集团政府事务部总监克里斯蒂安·马德森表示，在全球化和自由贸易持续面临挑战的当下，公司坚信欧中经济交流使双方受益，强化合作才能应对时代变局，欧中双方应继续开展建设性务实合作。“加入中欧企业联盟将为西门子继续深化对华合作带来更大平台和机遇。”

“中国已成为可持续出行解决方案的先行者，深化对华合作与开放市场至关重要。加强国际交流、建立伙伴关系和推动相关合作在当前具有更加深刻的意义，中欧企业联盟是搭载这些价值的重要交流平台。”保时捷汽车控股公司财务副总裁克里斯托夫·库利克说。

中欧企业联盟由中国工商银行于2021年4月发起成立，现有成员企业超过100家，其中包括45家世界500强企业。活动期间，作为中欧企业联盟主席单位，工商银行介绍了投资中国的前景机遇，并欢迎西门子集团等3家知名欧洲企业加入联盟。

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