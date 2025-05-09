新华社伊斯兰堡/科伦坡5月9日电 印度与巴基斯坦7日交火之后，双方紧张局势持续。印度武装部队8日对巴基斯坦多个地点的防空系统发动袭击，巴基斯坦击落多架印度无人机。

印军打击巴基斯坦多地防空系统

据印度媒体报道，印度武装部队8日对巴基斯坦多个地点的防空系统发动袭击。

印度国防部长拉杰纳特·辛格8日说，印方7日凌晨对巴发起的“朱砂行动”目前仍在进行中。印度不希望局势升级，但如果巴方采取任何行动，印方将予以反击。

印度国防部说，7日至8日的夜晚，巴方使用无人机和导弹袭击印北部和西部的多个军事目标，均被印方防空系统挫败。

2025年5月8日，在巴基斯坦卡拉奇，安全人员检查印度无人机袭击现场附近区域。新华社发

巴基斯坦击落印度无人机

巴基斯坦三军新闻局8日发表声明说，来自印度的无人机持续侵入巴基斯坦境内，巴方已击落25架无人机。该事件已造成至少1名平民死亡、5人受伤。

巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里当天在巴基斯坦陆军总部举行的新闻发布会上说，目前仍有印度无人机持续侵入巴领空，巴军队现处于“高度戒备状态”。乔杜里在此前举行的新闻发布会上表示，印度军队7日对巴基斯坦的一系列袭击已造成巴方31人死亡、57人受伤。

当地目击者8日凌晨告诉新华社记者，在拉合尔市区多地听到爆炸声，经了解爆炸声源于印度无人机入侵后被巴军方击落，或击中军事营地目标后发出的巨大声响。

巴基斯坦民航局8日上午发布公告说，出于安全原因，首都伊斯兰堡以及拉合尔、卡拉奇和锡亚尔科特的机场临时关闭至当地时间8日晚6时。

这是5月7日在巴控克什米尔地区首府穆扎法拉巴德拍摄的遭印度空袭的建筑。新华社发（穆罕默德·丁·穆加尔摄）

出路：回归冷静 协商对话

巴基斯坦副总理兼外长达尔7日晚在接受电视采访时披露，印度7日军事行动之后，巴印双方“国家安全顾问间有接触”。

巴基斯坦分析人士认为，巴印双方各自任命资深情报部门官员担任国家安全顾问，意在建立非常规渠道用来沟通与“过招”。

这是5月7日在巴基斯坦东部旁遮普省谢赫布拉地区穆里德盖镇拍摄的遭印度导弹破坏的建筑。新华社发（萨贾德摄）

巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心执行主任马哈茂德·哈桑·汗说，巴方7日以来在反击中没有选择任何平民目标，坚守底线。

印度国际问题专家朱哈尔·吉拉尼认为，印度7日军事行动意在缓解国内民众情绪，但同时也有部分印度民众呼吁本国政府在7日行动后保持克制，反对冲突升级。（记者：蒋超、陈冬书、宋盈）

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