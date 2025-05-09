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专栏｜南非柑橘小镇的焦虑——关税海啸中的国别观察

2025年05月09日13:54 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡5月9日电　题：南非柑橘小镇的焦虑——关税海啸中的国别观察

　　新华社记者王晓梅

　　与往年四五月一样，在南非西开普省小镇锡特勒斯达尔，人们开始采摘包装柑橘类水果。一箱箱柑橘将在这里装进开往港口的冷藏货车，随后运往美国，出现在各大超市货架上。

　　与往年不同的是，美国关税政策阴影下的锡特勒斯达尔正陷入“巨大焦虑”。4月初，美国政府宣布对南非输美产品征收高达30%的所谓“对等关税”，之后宣布暂缓执行关税措施。

　　南非是世界柑橘重要出口国之一。仅2024年，南非就向美国出口近10万吨柑橘。对美柑橘出口给南非带来约1亿美元收入和超过3.5万个工作岗位。南部非洲柑橘种植者协会指出，高关税下，每箱南非柑橘出口成本将增加4.25美元。

　　美国关税政策的反复，使相关从业人员陷入两难境地：一面焦虑地等待靴子落地，一面在高度不确定性的情况下也难以制定未来计划。在林波波省、东开普省和西开普省等南非柑橘主要产区，美国关税政策带来的不确定性影响正在显现：化肥采购被推迟，种植计划被搁置，临时工的工作相比往年减少。

　　南部非洲柑橘种植者协会主席赫里特·范德默韦不无担忧地说，美国关税重压下，锡特勒斯达尔这样的城镇将面临“失业率增加，甚至经济全面崩溃”的风险。

　　锡特勒斯达尔的遭遇只是缩影。除柑橘、葡萄酒等农产品外，南非另一大支柱产业——汽车制造业也正遭受美国关税冲击。4月3日，美国此前宣布的对进口汽车加征25%关税的措施正式生效，令本就陷入困境的南非汽车制造业雪上加霜，宝马、福特、梅赛德斯-奔驰、日产等汽车制造商在南非的工厂可能缩小对美生产规模。关税带来的成本上升和出口减少可能迫使供应链外迁，导致失业增加、产业链动荡及投资信心受损，阻碍行业创新。

　　美国关税政策还将给南非的化工、矿产等部门及行业带来严峻挑战。南非主要银行均下调了南非经济增长预期，国际货币基金组织也在日前发布的《世界经济展望报告》中将南非2025年经济增长预期下调0.5个百分点至1.0%。

　　南非政府及工商界均认识到加强经济韧性和贸易多元化的重要性。南非工商界普遍呼吁拓展多元市场，降低对美国市场的过度依赖。南非国际关系与合作部以及贸易、工业和竞争部日前发表联合声明，表示将内外发力，推动出口市场多元化，加强与亚洲、欧洲、中东等市场合作，同时利用《非洲大陆自由贸易协定》促进非洲内部贸易，推进区域经济一体化，实现共赢。

　　“南非柑橘的旅程曾以美国超市的水果货架为终点，如今却可能终结于冷藏库或加工厂，不是因为病虫害或干旱，而是被全球政治的动荡所压垮……”南非《马弗里克日报》刊文指出，从采摘到抵达美国商超货架，这段旅程从未像现在这样饱受政治因素的困扰，也从未像现在这样前路不明。

(责编：刘叶婷、张悦)

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