新华社北京4月27日电 韩国最大在野党共同民主党26日宣布，前党首李在明当天赢得该党第三场总统候选人党内初选。至此，李在明已连赢三场初选，距获得共同民主党总统候选人提名又进一步。

韩国第21届总统选举定于6月3日举行。共同民主党共有三人参选，分别为李在明、京畿道知事金东兖和前庆尚南道知事金庆洙。第三场初选所涉地区包括全罗北道、全罗南道和光州市，当地被视为共同民主党的“大本营”。

这场初选结果显示，李在明以88.69%的得票率排名第一，大幅领先金东兖和金庆洙。前两场初选于19日和20日在忠清道地区和庆尚道地区举行，李在明同样获得压倒性胜利，得票率分别为88.15%和90.81%。

4月11日，李在明在韩国首尔举行的新闻发布会上介绍他的总统竞选团队。新华社记者姚琪琳摄

根据竞选日程安排，共同民主党定于27日举行最后一场初选，所涉地区包括首都圈、江原道地区和济州地区。全部四场初选结束后，共同民主党预计于当天宣布总统候选人提名。

按韩国媒体说法，李在明以绝对优势连赢三场党内初选，意味着其支持率并未因牵涉多起诉讼案受到影响。

民调机构“盖洛普韩国”25日发布的民调结果显示，李在明以38%的支持率排名第一，继续领跑。执政党国民力量党参选人、前党首韩东勋以8%的支持率排名第二，前大邱市长洪准杓以7%的支持率排名第三。

民调同时显示，代总统、国务总理韩德洙和前雇佣劳动部长官金文洙均获得6%的支持率。韩德洙尚未宣布竞选总统，外界猜测其可能有意参选。

从这场民调来看，来自保守派阵营的韩东勋、洪准杓、金文洙和韩德洙四人支持率总和不足30%，不及李在明38%的支持率。（张旌）

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