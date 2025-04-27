人民网斯德哥尔摩4月26日电（记者殷淼）4月26日，由中外语言交流合作中心、斯德哥尔摩中国文化中心联合主办的2025年“国际中文日”活动在瑞典首都斯德哥尔摩举行。中国驻瑞典大使崔爱民、使馆负责教育文化事务的参赞黄立琼和李蕊、瑞典“聚焦中国”杂志主编傅永安、著名画家比丽塔·穆尔等教育文化界人士，以及学校师生百余人参加了活动。

本次活动以“中文：穿越时空的礼物”为主题，通过知识讲座、艺术对话和文化体验等形式，向与会嘉宾展现中国语言文化的深厚历史与当代活力。

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民致辞时表示，中文是古人传承至今的文明智慧，也是中国贡献给世界的人文瑰宝，更是全人类互学互鉴、共生共荣的精神财富。希望越来越多的瑞典朋友通过学习与实践，探索中文的魅力，感受其中的文化底蕴与思想内涵。

斯德哥尔摩大学访问学者徐英春博士作专题讲座。人民网记者 殷淼摄

斯德哥尔摩大学访问学者、吉林大学副教授徐英春博士以“中文、汉语与普通话”为题，通过丰富案例系统阐述了中国语言文字的历史沿革。她指出，中国的语言文字跨越时空，在政治与社会变迁中不断演进，是联系中华民族血脉的重要载体。

瑞典“聚焦中国”杂志主编傅永安发言。人民网记者 殷淼摄

瑞典“聚焦中国”杂志主编傅永安说：“我对中国文化的兴趣始于上世纪九十年代，最初正是被汉字的独特魅力所吸引。”他强调，文化交流的关键在于找到吸引年轻人接触中国文化的切入点，而语言正是最直接的桥梁。

瑞典著名画家比丽塔·穆尔作艺术讲座。人民网记者 殷淼摄

瑞典著名画家比丽塔·穆尔表示，中国之行让她感受到这片土地的生机与深邃。“北京、上海和无锡的艺术展览让我深刻体会到中国文化的韵味与历史沉淀，这些经历为我的创作注入了新灵感。”

汉语水平考试（HSK）斯德哥尔摩考试中心经理陈曦介绍“汉语水平考试”情况。人民网记者 殷淼摄

汉语水平考试（HSK）斯德哥尔摩考试中心经理陈曦指出，随着中国国际影响力的提升，瑞典中文学习者数量逐年增长。“我们期待更多人通过中文这把钥匙，解锁理解中国文化的密码。”

瑞典皇家理工大学学生阿莱克斯将于9月赴清华大学进行为期5个月的交流学习，他表示：“中国在科技创新领域处于世界前沿，期待去中国学习的这段经历将拓宽我的视野，丰富人生维度。”

活动期间，与会嘉宾还参加了水墨画、书法、版画、茶艺等中国文化体验工作坊等丰富多彩的活动。

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