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泰国3项文献遗产新入选《世界记忆名录》

2025年04月27日09:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月26日电（记者简承渊）当地时间26日，泰国总理府办公室副发言人萨西甘宣布，联合国教科文组织2025年《世界记忆名录》新增74项文献遗产，其中3项来自泰国，彰显了泰国民族在文学、佛教与文化艺术领域的重要价值。

泰国3项文献遗产列入《世界记忆名录》的分别是：佛教古籍《南陀巴南塔经皇家抄本》，由阿瑜陀耶王朝王子探玛提贝·柴猜素里扬于1736年御制，现珍藏于国家图书馆艺术厅；电影《白象之王》及相关档案文献，影片由泰国电影资料馆保存，配套档案现存于泰国国立法政大学研究所；《东盟成立档案》，该文献详细记载了东南亚国家联盟的创立历程，目前保存于泰国电影资料馆。

截至目前，泰国共有9项文献入选《世界记忆名录》，包括曼谷卧佛寺碑铭、兰甘亨石碑、拉玛五世朱拉隆功1868-1910年改革档案、皇家摄影玻璃底片及原始影像、暹罗学会会议记录、乌廊骨舍利传说贝叶手稿等。

联合国教科文组织世界记忆计划创建于1992年，旨在促进人类文献遗产的保护和普遍获取。《世界记忆名录》收录的文献形式包括书籍、手稿、地图、照片、录音和影像等，承载着人类共同的遗产。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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